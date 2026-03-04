キティ・シナモロール・マイメロ・クロミのお顔がコスメパレットに!「Make Up Palette」登場!
バンダイは、サンリオキャラクターのお顔をモチーフにしたコスメパレット「Make Up Palette」を4月25日に発売する。ラインナップは、「Make Up Palette ハローキティ」「Make Up Palette シナモロール」「Make Up Palette マイメロディ」「Make Up Palette クロミ」の4種類で、価格はいずれも3,520円。
4月25日発売「Make Up Palette ハローキティ」(3,520円)
「Make Up Palette」は、キャラクターのお顔がモチーフのコスメパレットで、リップ/アイカラー/チークが入っている。キャラクターパーツを回して、3種のコスメでメイクアップできる。
○「Make Up Palette ハローキティ」(3,520円)
○「Make Up Palette シナモロール」(3,520円)
○「Make Up Palette マイメロディ」(3,520円)
○「Make Up Palette クロミ」(3,520円)
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663494
