櫻坂46山崎天、純白衣装でピースサイン 撮影でのプチハプニングに赤面「申し訳なかったです」
俳優の西垣匠、山崎天（櫻坂46※崎＝たつざき）が4日、都内で行われた『GEMNIBUS vol.2』の完成報告会に参加した。
【全身ショット】天使かな…純白衣装で登場した山崎天
東宝が展開する才能支援プロジェクト「GEMSTONE Creative Label」。その取り組みの1つとして複数の新鋭監督による短編作品を一本の映画として編み上げるオムニバス企画『GEMNIBUS』が誕生。2024年6月に4人の気鋭監督による4本の短編映画が集結し「GEMSTONE Creative Label」初の劇場公開となった映画『GEMNIBUS vol.1』が公開となった。2週間限定公開ながら満席が続出。盛況を受け、上映延長した。その反響を受け、第2弾『GEMNIBUS vol.2』が3月6日から1週間限定公開。本作にラインアップされたのは、ロードムービー、SF、ホラー、サスペンス、アニメーションなど、ジャンルも表現手法も異なる6人の新鋭監督による珠玉の傑作選となる。
『ソニックビート』は、TOHOシネマズ学生映画祭でグランプリを受賞した、2001年生まれの新鋭・関駿太（24）による初の商業映画作品。卒業制作『ボウルミーツガール』は、日本大学芸術学部長賞をはじめ、下北沢映画祭準グランプリ、札幌国際短編映画祭国内最優秀賞など、国内の映画祭で賞を受賞。注目を集める若手監督の1人が商業映画デビューを果たす。本作は監督が初の商業作品に挑む自身の姿を主人公に重ねて描いた、等身大の青春ストーリー。主演は、本作が短編映画初主演となる西垣匠。映画初出演となる山崎天（櫻坂46※崎＝たつざき）という日本エンタメ界を担うフレッシュな才能たちが、まっすぐにスクリーンを駆け抜ける。
山崎にとって、映画初出演となる。心境を問われると「短編映画初挑戦だったので、初日は本当に緊張して、不安でいっぱいだったんですけど。関監督が役柄だったり、人となりとか、せりふ一つひとつを指導してくださって、すごく私も安心して撮影できました」とする。うれし恥ずかしな出来事も。「先日、プライベートでTOHO シネマズに映画を観に行ったんですけど、その時に予告で『ソニックビート』が流れて。今までに感じたことのない喜びというか、うわーっと体温が上がってしまって、ちょっと恥ずかしい気持ちもあったんですけど、私含め皆さんと作った作品が、こうして世に送り届けられるという実感が湧いて、すごくうれしかったです。これからも演技どんどん挑戦していきたいなと思えるような瞬間でした」と笑顔で話した。
また、撮影中にプチハプニングも。山崎演じるアキ先輩は陸上部イチ足が速い設定。西垣演じるイサオが、どう頑張っても追いつけないシーンの撮影で山崎は「簡単に追いつかれそうになってプレッシャーでした（笑）。かなり怖かったです…。早く走れなくて申し訳なかったです」と照れていた。西垣は「全力で走っても追いつけないというお芝居だった。1回、全力で走ってみたら追いついちゃった（笑）」と苦笑いを浮かべていた。
この日は、森七菜、黒川想矢、黒島結菜、吉田美月喜、香椎由宇、西野七瀬、本郷奏多、増田彩来監督、大川五月監督、村上リ子監督、西山将貴監督、関駿太監督、土海明日香監督も参加した。
