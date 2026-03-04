3月13日から15日の3日間限定で、「『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女×逆襲のシャア』同時上映～U.C.0093-0105～」の開催が決定した。

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、2021年に劇場公開され、興行収入22.3億円の大ヒットを記録した『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の続編。主人公ハサウェイ・ノアの声を務める小野賢章ら主要キャストと、村瀬修功監督をはじめとしたスタッフが再集結する。初週の週末興収は第1章『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』比162%となる8.4億円を突破。公開29日間で興行収入22.4億円と観客動員134万人を突破した。

本作と深くつながる物語である『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』では、ハサウェイが影響を受けたアムロ・レイとシャア・アズナブルの最終対決やハサウェイの心に強く刻まれている初恋の少女、クェス・パラヤとの物語が描かれている。

今回のイベントでは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の順で上映される。『【新版】機動戦士ガンダム 逆襲のシャア パンフレット』の予約販売も予定しているという。

同時上映の決定を記念して、『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のCGディレクター・増尾隆幸による描き下ろし「メカアートビジュアル」が公開。本ビジュアルは、『逆襲のシャア』のポスタービジュアルで描かれたアムロ・レイのνガンダムとシャア・アズナブルのサザビーの対決を、『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』に登場するΞ（クスィー）ガンダムと量産型ν（ニュー）ガンダムで表現したものとなっている。

また、ラージフォーマット Dolby Cinema（ドルビーシネマ）版の上映を記念して、音楽を担当する澤野弘之と、挿入歌を担当するSennaRinが登壇する『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の舞台挨拶が3月12日に丸の内ピカデリーで開催されることが決定した。（文＝リアルサウンド編集部）