福岡県内を中心に約40店が集う九州最大級のスイーツイベント「福智スイーツ大茶会」が28、29両日の午前10時〜午後4時、同県福智町の金田ドームで開かれる。町の伝統工芸品「上野（あがの）焼」とのコラボセットや町内産のイチゴ、レモンを使った限定デニッシュも販売。町企画振興課の太田詠子さんは「町の魅力をぎゅっと詰め込んだ。春の福智町をぜひ楽しんで」と来場を呼びかける。

町商工会などでつくる実行委員会と町が主催し、8回目。前回の2019年は2日間で3万人以上が来場した。コロナ禍で中断していたが、3町合併による町制施行20周年を記念して復活する。

会場では生大福で有名な北九州市の和菓子店「なごし」や大阪・関西万博に出店した世界的パンチェーン「メゾンカイザー」（福岡市）などが、自慢の逸品を提供。県外勢は東京都のヒグマドーナッツや、兄弟都市の沖縄県中城村（なかぐすくそん）がブースを構える。

町のふるさと納税返礼品を味わえる「福智グルメストリート」では、ピザや日本酒の製造技術をベースにした「クラフトサケ」などを提供。福智町出身で童謡「うれしいひなまつり」の作曲家河村光陽にちなんだ音楽ステージもある。

同町役場＝0947（22）0555。

（中原岳）