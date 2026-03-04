タレント若槻千夏（41）が、3日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。兄について語った。

若槻がゲストと心理テストをしながらトークするバラエティー。

この日のゲスト指原莉乃（33）ときょうだいの話になり、「私も兄がいますけども…」と明かした若槻。すると指原が「え！ お兄さんいるんですか？」と驚き、若槻は「確かにそういう話しないね。兄がいます」と話した。

「どういう人なんですか？」と聞かれると、「ちょっと天才肌の兄が。オークションで9000円で車を買って、1日、中に入って全部直す」と明かした。すると指原が「どういう人！？」と驚き、「1日（車の）下にガーって入ってバーって出てきたら車直ってるっていう」と、車の修理系の仕事をしていると答えた。

指原が「あえてパソコンとか壊れてる物を買ってきて直すのが趣味です…全然違うじゃないですか」と話すと、岩槻は「全然違う…ってどういうこと？」と言い、笑いが起きた。

指原が「会話するんですか？」と尋ねると、「会話にならない」と答えた岩槻。続けて「会話にならないし、私が妹だってことを世の中に、この間まで言ってなかった。隠し続けてた。『なんで？』って聞いたら、『恥ずかしいから』って言われた」と明かし、指原が手をたたき、大笑いをした。