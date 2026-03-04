ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東海道新幹線運転再開 電力設備点検で一時運転見合わせ 東海道新幹線運転再開 電力設備点検で一時運転見合わせ 東海道新幹線運転再開 電力設備点検で一時運転見合わせ 2026年3月4日 14時43分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東海によりますと、東海道新幹線は、電力設備の点検のため、静岡県内の一部区間で上下線とも運転を見合わせていましたが、さきほど午後2時45分ごろ、運転を再開しました。この影響で、上下線とも運行に遅れが出ています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, ホテル, 射出成形機, 生花, 横浜, 介護タクシー, 明治大学, 沖縄, 上田, 老後