JR東海によりますと、東海道新幹線は、電力設備の点検のため、静岡県内の一部区間で上下線とも運転を見合わせていましたが、さきほど午後2時45分ごろ、運転を再開しました。

この影響で、上下線とも運行に遅れが出ています。