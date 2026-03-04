『アニメ化してほしいマンガランキング』最終結果発表 1位は『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』【TOP10一覧】
“アニメ化してほしいと思うマンガ”や“多くの人に見てほしいと思う作品”が一般投票によって選出される『AnimeJapan』恒例の大人気企画『アニメ化してほしいマンガランキング』の最終結果が4日、発表された。第1位には『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』（mmk）が輝いた。
【画像】話題作ばかり！アニメ化してほしいマンガランキングTOP10
同企画は、アニメ・漫画好きからは通称《アニラン》の名で親しまれる本企画は、知る人ぞ知る隠れた名作から話題作まで、毎年幅広い作品がノミネートされ、過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋のひとりごと』、『【推しの子】』などが上位にランクイン。歴代30作品以上が実際にアニメ化されている。
今年はノミネート作品の募集を経て全48作品がエントリーし、総投票数は22万票を超えた。アニメ化、大ヒットなど、“殿堂入りアニメの発掘の場”として注目を集める企画となっている。
第1位を受賞した『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』は、互いに興味津々な2人の「下心」から始まる純愛ラブコメディ。受賞にあたり、作者のmmk氏は「ご投票くださった読者の皆様本当にありがとうございます!!いただいた応援を糧にこれからも頑張ります!!」とコメントしている。
授賞式には『AnimeJapan 2026』アンバサダーである櫻坂46松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青が登壇しTOP10にランクインした作品を発表。さらに、1位〜5位にランクインした作品には、櫻坂46メンバーから賞状やトロフィーの授与が行われた。
■「アニメ化してほしいマンガランキング」TOP10一覧
第1位『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』（mmk）
第2位『サンキューピッチ』（住吉九）
第3位『ケツバトラー』（高出なおたか）
第4位『写らナイんです』（コノシマルカ）
第5位『#ギャルとギャルの百合』（イノウエ）
第6位『会社と私生活-オンとオフ-』（金沢真之介）
第7位『ウソツキ！ゴクオーくん』（吉もと誠）
第8位『ディノサン』（木下いたる）
第9位『極楽街』（佐乃夕斗）
第10位『ケントゥリア』（暗森透）
