À¾³À¾¢¡¢±Ç²è½é¼ç±é¤Ç¡ÖÎÉ¤¤Ï«Æ¯´Ä¶¤òºî¤í¤¦¡×Ã»ÊÔ±Ç²è½éÄ©Àï¤ÎÝ¯ºä46»³ùõÅ·¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¡×
ÅìÊõ¤¬¼ê¤¬¤±¤ëºÍÇ½»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔ¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¡ÖGEMSTONE Creative Label¡×Âè2ÃÆ¡ÖGEMNIBUS vol.2¡×´°À®Êó¹ð²ñ¡Ê6¡Á12Æü¤Þ¤Ç1½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡Ë´°À®Êó¹ð²ñ¤¬4Æü¡¢¾å±Ç´Û¤ÎÅìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ó¡¼¥È¡×¡Ê´Ø½ÙÂÀ´ÆÆÄ¡Ë¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤ÎÀ¾³À¾¢¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö½é¼ç±é¡¢Î¦¾åÁª¼êÌò¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤«¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÀèÇÚ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤â¼ç±é¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¤¡¢µ¤¤òÇÛ¤í¤¦¡Ä¤ª¼Çµï¡Ü¦Á¤ÇÎÉ¤¤Ï«Æ¯´Ä¶¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿´°Õµ¤¤Ï¡ÖÌò¤Ë²¿¤é¤«¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥¤¥µ¥ªÌò¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ý¯ºä46»³ùõÅ·¡Ê20¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥µ¥ª¤ÎÉô³è¤ÎÀèÇÚ¥¢¥¤ò±é¤¸¤¿¡£¡ÖÃ»ÊÔ±Ç²è½éÄ©Àï¡¢½éÆü¤Ï¶ÛÄ¥¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìò¡¢¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò1¤Ä1¤Ä¡¢´ÆÆÄ¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢ÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¡£¤³¤ì¤«¤é±éµ»¤â¡¢¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£¸å¤ÎÇÐÍ¥¶È¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÊý¡×¤À¤È¸À¤¤¡¢¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÎ¦¾å¤Ç1ÈÖ¡¢Â®¤¤Ìò¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤½¤¦¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â®¤¯Áö¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Áö¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿À¾³À¤Ë¼Õºá¡£À¾³À¤â¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢Áö¤Ã¤¿¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡ÈµÕ¼Õºá¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£