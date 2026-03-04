音楽グループ「ザ・ワイルドワンズ」が、4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。メンバーの関係性について語った。

同番組には、オリジナルメンバーの鳥塚しげき、島英二、植田芳暁と、2015年に亡くなったリーダー・加瀬邦彦さんに代わって加入した、加瀬さんの次男・加瀬友貴が登場した。

結成60周年を迎えた同グループについて、司会の黒柳徹子は「皆様は日本の最高齢バンドと言われてますけど、ご存じでしたか？」と質問。植田は「もしかしたら全国にいらっしゃるかもしれませんけど、僕たちの中では最年長バンド」と自称した。

黒柳から「いつから加入なさいました？」と聞かれると、友貴は「父が亡くなった2015年が、ちょうど50周年ライブと追悼ライブということでツアーをやっておりまして。そこから参加したんですけど、正式にはその翌年の2016年に」と解説。「（当時）34歳ですね」と振り返った。

友貴の加入について、植田は「ちっちゃい時から知ってる」と吐露。子供の頃から、メンバーで訪れたプライベートでの海外旅行などにも同行していたといい、「だから他人というより、おいっ子みたいな感じ」と目を細めた。

しかし「お父様の仕事仲間のところに入ったわけでしょ？」という黒柳に、友貴は「違和感はまったくないです」とニッコリ。「小さい頃から家族ぐるみで旅行に行ったり、仕事現場に遊びに行ったりしていたので、親戚のおじちゃんという感じ」と笑っていた。