タレント指原莉乃（33）が、3日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。元カレとのデートを目撃されたエピソードを明かした。

若槻千夏（41）がゲストと心理テストをしながらトークするバラエティー。

理想の弟のタイプで甘え方のクセがわかる心理テストを行い、この日の指原は「子犬系」を選び、「甘えると猫になるタイプ。相手のために尽くしたい！ 支え愛タイプ」と診断された。

すると、指原と若槻は納得した様子で、お互いを見た。そして若槻は心当たりのある様子で「支えたいだ！ 支えてきた、支えてきた」と指摘した。

続けて指原は「元カレと歩いてたんですよ。それを若槻さんのお子さんに見られてて」と振り返った。そして「『さっしーが男の人と歩いてたよ』『どんな人？』『変な人』」と、若槻から聞いた話を再現。すると若槻は「言ってた。『話しかけられないくらい変な人』とか」と明かし、2人は大笑いした。

すると指原は「変じゃない、変じゃないけど、確かにその時の人は…年下の方が多かったかも」と打ち明けた。