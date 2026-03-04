辻希美、“18歳差姉妹”長女・希空（のあ）＆第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんのひな祭りショット公開「天使が2人」「そっくり姉妹」の声
【モデルプレス＝2026/03/04】タレントの辻希美が3月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女・希空（のあ）と第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの姉妹ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「顔が似てる」18歳差姉妹・辻ちゃん長女＆次女“奇跡のウィンク”ショット
辻は「ひなまちゅり」「＃18歳差姉妹」と添え、希空が夢空ちゃんを抱っこする姿を投稿。雛人形を前に、年の離れた姉妹が寄り添う微笑ましい様子を公開した。
また同日、希空も自身のInstagramを更新し、「今日はひな祭り 夢ちゃんの初節句 ウインクしてるみたいで可愛い」とコメント。夢空ちゃんに顔を寄せる仲睦まじいショットを投稿している。
この投稿に、ファンからは「希空ちゃんがすっかりお姉さんで感動」「そっくり姉妹」「天使が2人いる」「姉妹で顔が似てる」「ラブリーな写真」「癒される」「夢空ちゃん奇跡のウィンク」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、18歳差姉妹ショットを披露
◆希空＆夢空ちゃんの姉妹ショットに反響
