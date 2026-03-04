【108kcal】胃と財布に優しい『はんぺんと小松菜のさっと煮』出汁でさっと煮るだけ
はんぺん＝おでんの具、と思っていませんか？
だしでさっと煮て、小松菜と合わせれば、立派なおかずに早変わり！ ふんわり食感とじゅわっと出るだしがやみつきになって、ご飯も進みます。
『はんぺんと小松菜のさっと煮』のレシピ
材料（2人分）
はんぺん……2枚（約180g）
小松菜……1わ（約200g）
〈煮汁〉
だし汁……2カップ
塩……小さじ1/3
しょうゆ……小さじ2
みりん……小さじ2
好みで練り辛子……適宜
作り方
（1）下ごしらえをする
・はんぺんは半分に切り、さらに3等分に切る。
・小松菜は長さ4〜5cmに切り、茎と葉に分ける。
（2）煮る
フライパンに煮汁の材料を入れ、中火にかける。煮立ったらはんぺんを加えて5分煮て、取り出して器に盛る。煮汁に小松菜の茎を加えて2分煮て、葉を加えてさらに30秒ほど煮る。煮汁ごとはんぺんの器に盛り、好みで練り辛子を添える。
はんぺんには煮汁だけ含ませて、先に取り出して。小松菜にははんぺんのうまみがしみ出た煮汁を含ませ、味わい深く仕上げます。おでんではない、はんぺんの新しい魅力、ぜひ味わってみてください。