日本時間午後１０時１５分に２月の米ＡＤＰ雇用統計が発表される。６日に発表される２月の米雇用統計の前哨戦として注目され、民間雇用者数の大方の予想は５万人増となっており、民間雇用者数の伸びが前月の２万２０００人増から加速するとみられている。民間雇用者数の伸びは直近３カ月続けて予想を下回っている。今回も同様の結果になれば、２月の米雇用統計に対する警戒感からドルが売られる可能性がある。



また、日本時間５日午前０時には２月の米ＩＳＭ非製造業景況指数、同５日午前４時には米地区連銀経済報告（ベージュブック）も発表される。２月の米ＩＳＭ非製造業景況指数は、大方の予想が５３．５となっており、前月の５３．８を下回り、５カ月ぶりに低下すると見込まれている。



MINKABU PRESS

外部サイト