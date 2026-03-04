東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

実質GDP（第4四半期）09:30

結果 0.8%

予想 0.8% 前回 0.5%（0.4%から修正）（前期比)

結果 2.6%

予想 2.3% 前回 2.1%（前年比)



【中国】

製造業PMI（2月）10:30

結果 49.0

予想 49.2 前回 49.3



非製造業PMI（2月）10:30

結果 49.5

予想 49.7 前回 49.4



RatingDog製造業PMI（2月）10:45

結果 52.1

予想 50.1 前回 50.3



RatingDog非製造業PMI（2月）10:45

結果 56.7

予想 52.3 前回 52.3



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領が戦争「永遠」に続く可能性を警告

イランは交渉を望んでいるが手遅れだ、もう遅い

イランへの軍事作戦が終了したら原油は大幅に下落する



トランプ政権は6日に防衛関連企業と会談、兵器生産加速について協議へ



イラン革命防衛隊

ホルムズ海峡を通航する船舶をミサイルやドローンで攻撃と再度警告

警告無視したタンカー10隻以上を攻撃、ホルムズ海峡は我々の支配下にある



国際原子力機関（IAEA）の事務局長

イランが核兵器を製造しているという証拠は見つかっていない

高濃縮ウランを大量に保有していることは深刻な懸念材料



サウジのCIA駐在施設がイランのドローン攻撃を受ける



【中国】

中国政府

持続可能な成長を確保するため内需拡大を最優先課題とする方針

全人代では所得向上・消費回復に向けた大胆措置が議題に上がる可能性

外部サイト