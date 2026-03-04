東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
実質GDP（第4四半期）09:30
結果 0.8%
予想 0.8% 前回 0.5%（0.4%から修正）（前期比)
結果 2.6%
予想 2.3% 前回 2.1%（前年比)
【中国】
製造業PMI（2月）10:30
結果 49.0
予想 49.2 前回 49.3
非製造業PMI（2月）10:30
結果 49.5
予想 49.7 前回 49.4
RatingDog製造業PMI（2月）10:45
結果 52.1
予想 50.1 前回 50.3
RatingDog非製造業PMI（2月）10:45
結果 56.7
予想 52.3 前回 52.3
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領が戦争「永遠」に続く可能性を警告
イランは交渉を望んでいるが手遅れだ、もう遅い
イランへの軍事作戦が終了したら原油は大幅に下落する
トランプ政権は6日に防衛関連企業と会談、兵器生産加速について協議へ
イラン革命防衛隊
ホルムズ海峡を通航する船舶をミサイルやドローンで攻撃と再度警告
警告無視したタンカー10隻以上を攻撃、ホルムズ海峡は我々の支配下にある
国際原子力機関（IAEA）の事務局長
イランが核兵器を製造しているという証拠は見つかっていない
高濃縮ウランを大量に保有していることは深刻な懸念材料
サウジのCIA駐在施設がイランのドローン攻撃を受ける
【中国】
中国政府
持続可能な成長を確保するため内需拡大を最優先課題とする方針
全人代では所得向上・消費回復に向けた大胆措置が議題に上がる可能性
※経済指標
【豪州】
実質GDP（第4四半期）09:30
結果 0.8%
予想 0.8% 前回 0.5%（0.4%から修正）（前期比)
結果 2.6%
予想 2.3% 前回 2.1%（前年比)
【中国】
製造業PMI（2月）10:30
結果 49.0
予想 49.2 前回 49.3
非製造業PMI（2月）10:30
結果 49.5
予想 49.7 前回 49.4
RatingDog製造業PMI（2月）10:45
結果 52.1
予想 50.1 前回 50.3
RatingDog非製造業PMI（2月）10:45
結果 56.7
予想 52.3 前回 52.3
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領が戦争「永遠」に続く可能性を警告
イランは交渉を望んでいるが手遅れだ、もう遅い
イランへの軍事作戦が終了したら原油は大幅に下落する
トランプ政権は6日に防衛関連企業と会談、兵器生産加速について協議へ
イラン革命防衛隊
ホルムズ海峡を通航する船舶をミサイルやドローンで攻撃と再度警告
警告無視したタンカー10隻以上を攻撃、ホルムズ海峡は我々の支配下にある
国際原子力機関（IAEA）の事務局長
イランが核兵器を製造しているという証拠は見つかっていない
高濃縮ウランを大量に保有していることは深刻な懸念材料
サウジのCIA駐在施設がイランのドローン攻撃を受ける
【中国】
中国政府
持続可能な成長を確保するため内需拡大を最優先課題とする方針
全人代では所得向上・消費回復に向けた大胆措置が議題に上がる可能性