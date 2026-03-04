プロ野球・阪神が4日、野球振興活動の一環である日本独立リーグ野球機構（IPBL）所属チームとの交流試合の日程を発表しました。

阪神は近年の野球人口減少の現状を受け、2025年度に「野球振興室」を設置。就学前児童と小・中学生に野球を指導する「タイガースアカデミー」、女子野球の「タイガースWomen」などを実施し、野球振興に貢献してきました。そして今年度は、より振興活動に力を入れるため、「TRIAL BASEBALL〜BRIDGE TO THE FUTURE〜」と称し、従前の活動に加え、タイガース現役選手・OBらによる野球教室の開催や交流試合、またイベント等の実施を3本の柱として注力すると発表しました。

交流試合では、日本海リーグの「石川ミリオンスターズ」、「富山GRN サンダーバーズ」と、四国アイランドリーグplusの「徳島インディゴソックス」、「高知ファイティングドッグス」の4球団と実施し、ファン交流イベントも開催を予定しています。

▽試合日程

■4月22日(水)18:00試合開始

徳島インディゴソックス-阪神タイガース（徳島むつみスタジアム:徳島県営蔵本球場）

■4月23日(木)18:00試合開始

高知ファイティングドッグス-阪神タイガース（日本トーター野球場:高知市総合運動場）

■5月12日(火)18:00試合開始

石川ミリオンスターズ-阪神タイガース（弁慶スタジアム:小松運動公園末広野球場）

■5月13日(水)18:00試合開始

富山GRNサンダーバーズ-阪神タイガース（アルペンスタジアム:富山市民球場）

■6月17日(水)17:00試合開始阪神タイガース-独立リーグ連合チーム<石川・富山・徳島・高知>（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）