¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»Ò¤Î¡ÖÎ¥Æý¿©¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¡¡³¨Æüµ¤ÇÊó¹ð¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ë¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È´¶Æ°
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÎ¥Æý¿©¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ò¤¨¤¿¡Ö³¨Æüµ¡×¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»Ò¤Î¡ÖÎ¥Æý¿©¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¡¡³¨Æüµ¤ÇÊó¹ð¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ë¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È´¶Æ°
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ¥Æý¿©¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¤Ä¤¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¥ß¥ë¥¯°Ê³°¤ÎÊìÆý°Ê³°¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª10ÇÜ¤¬¤æ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÎ¥Æý¿©¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ø¤Î´¶Æ°¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤ËÃæÀî¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À°áÁõ¤â¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐ»Ò¤Î·»Äï¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ö¥¥ã¥Ù¥ÄÂÀÏº¡×¤È¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼«É®¤Î³¨Æüµ¤Ë¤Ï¡¢Î¥Æý¿©½àÈ÷¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤â¾Ü¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿æÈÓ´ï¤Ç¤ª¤«¤æ¤ò¿æ¤¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¥è¡¼¥°¥ë¥È¾õ¤Ë¤¹¤ë¹©Äø¤ä¡¢½éÆü¤Ï¾®¤µ¤¸1ÇÕÄøÅÙ¤òÍ¿¤¨¡¢»Ä¤ê¤ò¼êºÝ¤è¤¯ÎäÅà¥¥å¡¼¥Ö¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¤¥é¥¹¥È²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¡Ö¥¹¥×¡¼¥ó¤òÊ¿¹Ô¤Ë¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥×¡¼¥ó¤ò±¿¤ÖÃæÀî¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÈ¿±þ¤âÁÐ»Ò¤ÇÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢³¨Æüµ¤ÎÃæ¤Ç¤âÁÐ»Ò¤Î·»¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤Ê´é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿©¤Ù¤¿¤è¡×¤È¾Ò²ð¡£Äï¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¥¹¥×¡¼¥ó¤¯¤ï¤¨¤Æ¤½¤·¤ã¤¯¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ÇúÈ¯¡£ ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÉÔ»×µÄ¡¡¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤À®Ä¹¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥×¡¼¥ó°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹ÆÊ¸¤Ç¤â¡Ö´¶Æ°¡¢¡¢¤·¤Þ¤·¤¿¡¡À®Ä¹¤·¤¿¤ó¤À¤Í¤§¡¡º£Æü¤«¤éËèÆü¿©¤Ù¤ë¿ÍÀ¸¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È´¶³´¤òÉ½¸½¤·¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÝ°é±à¤Þ¤Ç¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿§¡¹Ä©Àï¤¹¤ë¿©ºàÁý¤¨¤¿¤ê¡¡¤Þ¤È¤á¤ÆÄ´Íý¤·¤Æ¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡×¤È·×²è¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤À¤ÈÀäÂÐ¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¹¥¤ß°ã¤¤¤½¤¦¡¢¡¢ÂçÊÑ¤À¤±¤É¿©¤Ù¤ë´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ªÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤¾¡ª¡×¤È°é»ù¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÎ¥Æý¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿§¡¹¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤Ó¤Ã»Ò¤Á¤ã¤óÎ¥Æý¿©¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿§¤ó¤ÊÊª¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¹¥¤·ù¤¤¤¬È¯¸«½ÐÍè¤ë¤Í¡×¡Ö¥â¥°¥â¥°¤¹¤ë»Ñ¤ÏÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¥ã¥Ù¥ÄÂÀÏº¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û