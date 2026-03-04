◇2026WBC強化試合 侍ジャパン 5-4 阪神(3日、京セラドーム)

WBC前最後の強化試合に勝利した侍ジャパンの井端弘和監督が、大谷翔平選手と近藤健介選手の打順について報道陣へ逆質問する一幕がありました。

MLB組も出場した強化試合2試合で、井端監督はオリックスとの1戦目は打線に「1番・近藤、2番・大谷」と並べましたが、阪神との2戦目は2人を入れ替え「1番・大谷、2番・近藤」の打順で臨みました。

オリックス戦はともに無安打でしたが、阪神戦の3回には大谷選手が内野ゴロでランナーを3塁へ進めてから近藤選手がタイムリーを放っていました。

試合後の会見で打順変更の評価を聞かれた井端監督は「みんなで話し合って決めることだと思う」と答えると、「逆にどうだったですか？」と笑いながら報道陣へ逆質問。

そして「近藤選手にとってはああいったランナー3塁で回ってきてセンター方向にタイムリーが出た。そのあとの打席もセンターへいい当たりを打ってすごく良かった」と、良い打撃内容を見せた近藤選手をたたえました。

続けて打順について「(WBC本番では)どうなるか分からないが、2日間あるので考えようと思う」とコメント。6日に迎えるチャイニーズ・タイペイとのWBC初戦、2人の並びがどうなるか注目です。