タレント・モデルでフィギュアスケーターの本田紗来さんが自身のインスタグラムを更新。高校の卒業式に、姉で俳優・フィギュアスケーターの本田望結さんも出席していたことを明かしました。



【写真を見る】【 本田紗来 】 姉・本田望結さんが 高校の卒業式に 「みゆが卒業式に来てくれました。こんなに幸せなことはないです！」



本田紗来さんは「みゆが卒業式に来てくれました。こんなに幸せなことはないです！」と綴り、姉の望結さんとの2ショット写真を多数投稿しました。





投稿された写真では、姉の望結さんが、紗来さんの肩を抱きながら笑顔で顔を寄せ合っていて、姉妹の仲の良さが伝わってきます。





また別の写真では、姉の望結さんが紗来さんの頭をなでる姿もあり、望結さんのお姉さんらしさが感じられます。





また紗来さんは、父親に制服のネクタイを結んでもらっている写真を添えて、「朝、制服のネクタイが結べなくて、父につけてもらった日もありました。どれも忘れられない思い出です。」と、高校生活の思い出を記しています。





そして「退場のとき、両親とみゆの姿が見えた瞬間、涙が溢れました。両親もきっといろいろな思いで見守ってくれていたと思います。」と、家族へ感謝の気持ちを綴りました。





紗来さんは最後に、「支えてくださったすべての方に感謝しながら、これからも一歩ずつ進んでいきます。」と結んでいます。





この投稿を見た人たちからは「ステキなお姉様ですね」「妹さん想いの望結ちゃん素敵すぎる」「ネクタイ結んでもらうなんて可愛すぎ」「素敵なご家族」といった反響が寄せられています。

