Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419.T>が４日ぶりに反発している。この日、あいおいニッセイ同和損害保険（東京都渋谷区）と共同出資するスマートプラス少額短期保険（東京都千代田区）のサービス組み込み型の「旅行予約キャンセル保険」が、イーウェル（東京都千代田区）が提供する福利厚生サービス「ＷＥＬＢＯＸ（ウェルボックス）」に採用されたと発表しており、好材料視されている。



イーウェルが提供する「ＷＥＬＢＯＸ」は、企業の従業員向けに多様なサービスを提供する総合福利厚生プラットフォームで、なかでも旅行予約メニューは需要の高いサービス。旅行予約にあたっては、従業員本人や家族の急な体調不良などによる直前のキャンセルリスクがあり、それに伴うキャンセル料の自己負担が心理的ハードルとなるケースがあることから、そうした課題を解決し、より安心して旅行を計画・予約できる環境を整備するために今回の「旅行予約キャンセル保険」の採用に至ったという。



出所：MINKABU PRESS