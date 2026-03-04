マネーフォワード<3994.T>は３日ぶり反発。全体波乱相場のなか逆行高を演じている。足もとイラン情勢の緊迫化を受けて世界同時株安の様相を呈すなか、前日の米国株市場ではＮＹダウの下げ幅が一時１２００ドルを超えたほか、ナスダック総合株価指数も下落。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）も大きく値下がりした。一方、こうしたなかでマイクロソフト＜MSFT＞やセールスフォース＜CRM＞、ＩＢＭ＜IBM＞といったソフトウェア関連株には高いものが目立った。これまでＡＩ代替懸念を背景に売り込まれていた反動で買い戻しの動きが優勢となったようだ。ソフト関連株で構成するＥＴＦ「ｉシェアーズ拡大テクノロジー・ソフトウエアセクター（ＩＧＶ）」は前日比プラス圏で引けている。



この流れに乗る格好で、きょうの東京市場でも関連銘柄の一角に投資資金が流れ込んでいる。マネフォのほか、フリー<4478.T>、ラクス<3923.T>が高い。サイボウズ<4776.T>、オービックビジネスコンサルタント<4733.T>、Ｓａｎｓａｎ<4443.T>なども底堅く推移している。



出所：MINKABU PRESS