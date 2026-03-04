「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午後２時現在で、バリューコマース<2491.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



１月３０日に発表した２６年１２月期の単独業績予想で、売上高１４４億円（前期比３９．５％減）、営業損益７億円の赤字（前期１９億７６００万円の黒字）、最終損益８億円の赤字（同２億６２００万円の黒字）と大幅赤字転落を見込むとした。主要取引先であるＬＩＮＥヤフー<4689.T>の経営戦略の変更に伴い、「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」の出店者向けに提供してきたクリック課金型広告「ストアマッチ」及びＣＲＭツール「ＳＴＯＲＥ’ｓ Ｒ∞（ストアーズ・アールエイト）」の取引契約が２５年７月に終了した影響が響くほか、成長投資や本社移転に伴う経費増などが影響する。



これを受けて、２月の同社株は下落基調となり、３月に入ってもその基調は継続。この日は昨年来安値を更新するなど下値を模索する動きが続いており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS