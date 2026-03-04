ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東海道新幹線 全線で運転再開 電力設備点検のため一時運転見… 【速報】東海道新幹線 全線で運転再開 電力設備点検のため一時運転見合わせ 【速報】東海道新幹線 全線で運転再開 電力設備点検のため一時運転見合わせ 2026年3月4日 14時35分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東海道新幹線は、電力設備点検のため 上り「浜松～新富士」 下り「三島～静岡」で一時運転を見合わせていましたが、午後2時45分に運転を再開しています。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線 全線で運転再開 電力設備点検のため一時運転見合わせ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も ホームから転落した妊婦… 救ったのは高校生 ｢ためらいなかった｣ 電車到着5分前の“救出劇” SNSを通じて奇跡の再会 ロブスターを“伊勢海老”として販売 伊勢海老を名乗れるのは世界で1種類｢イセエビ科イセエビ属イセエビ｣のみ 伊勢志摩みやげセンター王将 三重 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 老後, 伊東市, 埼玉, 世田谷区, 金属加工, 神奈川, 横浜, 大阪, 葬儀