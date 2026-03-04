＜下町路線バスの旅＞

超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で

１年以内にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。

今回は谷根千・駒込エリアを巡る。

【出演者】

吉村 崇

南野陽子

江上敬子（ニッチェ）

【今回体験した路線バス】

東京文京区コミュニティバス

「B-ぐる」

1日乗車券３００円

【訪れた場所】

●ル・クシネ（東京都文京区）

営業時間／月・木〜日 11:00〜21:00（売り切れ次第終了）

定休日／火曜水曜

・石窯シュー 390円

●NYD DONUTS（東京都文京区）

営業時間／月・金 15:00〜18:30

土日祝 11:30〜18:30

定休日／火曜水曜木曜

・チョコレート 350円

・ハニーレモン 350円

・シュガー 280円

●やなかなかカフェスタンド（東京都台東区）

営業時間／平日 11:00〜18:00

土日祝 10:00〜18:00

・チョコバナナ生クリーム 900円

・あずきバター 950円

●CHAYA松緒（東京都台東区）

営業時間／11：30〜17:30

●銀座ゆら刻（東京都台東区）

営業時間／11：30〜14：00・17:00〜22:00

定休日／月曜

・鮪づくし海鮮丼 880円

・なす蒲焼丼 880円

・とろたくバーグ 600円

●REALTA駒込店（東京都豊島区）

営業時間／11：30〜20:00

・自家製ボロネーゼのラザニア 840円

●梅祭TOKYO（東京都北区）

営業時間／11：00〜20:00

・とまと梅（120g） 800円

・梅干しガチャ（１回） 500円

●Occhio（東京都文京区）

営業時間／16：00〜22:30

・極上生ハムと季節のフルーツ 1,650円

・猪テリーヌとモスタルダ 1,650円

・イタリア産黒トリュフパスタ 4,180円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜ド堅実ショッピング＞

激安穴場スポットでまとめ買いの実態を調査

絶対買うべき商品を北斗晶と小倉優子が厳しくチェック！

今回は松本明子も参戦！

【出演者】

小倉優子

北斗 晶

松本明子

【今回訪れた場所】

ジャパンミート生鮮館 千葉ニュータウン店（千葉県印西市）

営業時間／9:00〜19:30

【今回紹介した商品】

・三元豚バラうす切り M：647円 L：1,059円

・国産鶏胸肉（２kg） 1,383円

・牛肩ロースジャンボステーキ 1,836円

・お徳用合挽き(牛・鶏）LL 1,371円

・手ごねメンチ １個 195円

・ホクトのぶなしめじ 107円

・ホクトの舞茸 107円

・太刀魚 971円

※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

各店舗の詳細は、店舗・施設のHPをご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「髪形が変わらないイメージの有名人といえば？」

１位 黒柳徹子

２位 タモリ

３位 和田アキ子

４位 明石家さんま

５位 バナナマン日村

６位 蛍原徹

７位 勝俣州和

８位 出川哲朗

９位 美川憲一