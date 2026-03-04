＜下町路線バスの旅＞
超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で
１年以内にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。
今回は谷根千・駒込エリアを巡る。

【出演者】
吉村 崇
南野陽子
江上敬子（ニッチェ）

【今回体験した路線バス】
東京文京区コミュニティバス
「B-ぐる」
1日乗車券３００円

 【訪れた場所】
●ル・クシネ（東京都文京区）
 営業時間／月・木〜日　11:00〜21:00（売り切れ次第終了）
定休日／火曜水曜
・石窯シュー　390円

●NYD DONUTS（東京都文京区）
営業時間／月・金　15:00〜18:30
　　　　　 土日祝　11:30〜18:30
定休日／火曜水曜木曜
・チョコレート　　　 350円
・ハニーレモン　　　 350円
・シュガー　　　 280円

●やなかなかカフェスタンド（東京都台東区）
営業時間／平日　11:00〜18:00
　　　　　土日祝　10:00〜18:00
・チョコバナナ生クリーム 　　900円
・あずきバター　　 950円

●CHAYA松緒（東京都台東区）
営業時間／11：30〜17:30

●銀座ゆら刻（東京都台東区）
営業時間／11：30〜14：00・17:00〜22:00
定休日／月曜
・鮪づくし海鮮丼　　 880円
・なす蒲焼丼　　 880円
・とろたくバーグ 　　600円

●REALTA駒込店（東京都豊島区）
営業時間／11：30〜20:00
・自家製ボロネーゼのラザニア　　　 840円

●梅祭TOKYO（東京都北区）
営業時間／11：00〜20:00
・とまと梅（120g）　　 800円
・梅干しガチャ（１回）　　 500円

●Occhio（東京都文京区）
営業時間／16：00〜22:30
・極上生ハムと季節のフルーツ 　　1,650円
・猪テリーヌとモスタルダ 　　　1,650円
・イタリア産黒トリュフパスタ 　　　4,180円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
　詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜ド堅実ショッピング＞
激安穴場スポットでまとめ買いの実態を調査
絶対買うべき商品を北斗晶と小倉優子が厳しくチェック！
今回は松本明子も参戦！

【出演者】 
小倉優子
北斗 晶
松本明子

【今回訪れた場所】
ジャパンミート生鮮館 千葉ニュータウン店（千葉県印西市）
営業時間／9:00〜19:30

【今回紹介した商品】
・三元豚バラうす切り　M：647円　 L：1,059円
・国産鶏胸肉（２kg）　1,383円
・牛肩ロースジャンボステーキ 　　　1,836円
・お徳用合挽き(牛・鶏）LL 　　1,371円
・手ごねメンチ １個　　195円
・ホクトのぶなしめじ　　　 107円
・ホクトの舞茸　　　 107円
・太刀魚　　　971円

※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
各店舗の詳細は、店舗・施設のHPをご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･

「髪形が変わらないイメージの有名人といえば？」

１位　黒柳徹子
２位　タモリ
３位　和田アキ子
４位　明石家さんま
５位　バナナマン日村
６位　蛍原徹
７位　勝俣州和
８位　出川哲朗
９位　美川憲一