３月４日(水)のヒルナンデス！★下町路線バスの旅★ド堅実コンビショッピング★国民意識調査ビンゴ
＜下町路線バスの旅＞
超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で
１年以内にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。
今回は谷根千・駒込エリアを巡る。
【出演者】
吉村 崇
南野陽子
江上敬子（ニッチェ）
【今回体験した路線バス】
東京文京区コミュニティバス
「B-ぐる」
1日乗車券３００円
【訪れた場所】
●ル・クシネ（東京都文京区）
営業時間／月・木〜日 11:00〜21:00（売り切れ次第終了）
定休日／火曜水曜
・石窯シュー 390円
●NYD DONUTS（東京都文京区）
営業時間／月・金 15:00〜18:30
土日祝 11:30〜18:30
定休日／火曜水曜木曜
・チョコレート 350円
・ハニーレモン 350円
・シュガー 280円
●やなかなかカフェスタンド（東京都台東区）
営業時間／平日 11:00〜18:00
土日祝 10:00〜18:00
・チョコバナナ生クリーム 900円
・あずきバター 950円
●CHAYA松緒（東京都台東区）
営業時間／11：30〜17:30
●銀座ゆら刻（東京都台東区）
営業時間／11：30〜14：00・17:00〜22:00
定休日／月曜
・鮪づくし海鮮丼 880円
・なす蒲焼丼 880円
・とろたくバーグ 600円
●REALTA駒込店（東京都豊島区）
営業時間／11：30〜20:00
・自家製ボロネーゼのラザニア 840円
●梅祭TOKYO（東京都北区）
営業時間／11：00〜20:00
・とまと梅（120g） 800円
・梅干しガチャ（１回） 500円
●Occhio（東京都文京区）
営業時間／16：00〜22:30
・極上生ハムと季節のフルーツ 1,650円
・猪テリーヌとモスタルダ 1,650円
・イタリア産黒トリュフパスタ 4,180円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜ド堅実ショッピング＞
激安穴場スポットでまとめ買いの実態を調査
絶対買うべき商品を北斗晶と小倉優子が厳しくチェック！
今回は松本明子も参戦！
【出演者】
小倉優子
北斗 晶
松本明子
【今回訪れた場所】
ジャパンミート生鮮館 千葉ニュータウン店（千葉県印西市）
営業時間／9:00〜19:30
【今回紹介した商品】
・三元豚バラうす切り M：647円 L：1,059円
・国産鶏胸肉（２kg） 1,383円
・牛肩ロースジャンボステーキ 1,836円
・お徳用合挽き(牛・鶏）LL 1,371円
・手ごねメンチ １個 195円
・ホクトのぶなしめじ 107円
・ホクトの舞茸 107円
・太刀魚 971円
※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
各店舗の詳細は、店舗・施設のHPをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「髪形が変わらないイメージの有名人といえば？」
１位 黒柳徹子
２位 タモリ
３位 和田アキ子
４位 明石家さんま
５位 バナナマン日村
６位 蛍原徹
７位 勝俣州和
８位 出川哲朗
９位 美川憲一