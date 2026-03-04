「ザ・ドリフターズ」加藤茶（82）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が3日放送の「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。デートについて語った。

加藤とは大学時代にバイト先で出会い少しずつ客と店員として距離を縮め、ある日連絡先を渡されてその日のうちにデートに行く事になった綾菜。初デートは朝5時にファミレスで、約束の場所に向かうと泥酔した加藤、左とん平、小野ヤスシの姿があったという。

2人の関係を疑っていたという左と小野は半年間毎回デートに同行。MCの「フォーリンラブ」バービーからデートの主な場所を聞かれると「マジで面白くはなかったですけど」と前置きして「ほぼ雀荘ですね」と明かした。

綾菜は麻雀を打つことはなかったといい「私は見る人で、もう1人来る。大体4人で麻雀してるのを隣の小さい椅子で6時間くらい待機」と告白。会話は2時間に1回程だったといい「加トちゃんが“カツ丼でも取ろうか？”って言って取ってくれて。ずっと本読んだり課題やったりとか」と振り返った。

「でもそれを見ていた、小野さんととん平さんが去“本気かな…？”って少しずつ許してくれているのを見て取れましたね」と回顧。バービーは「綾菜ちゃんも、この子は本当に気があるのかっていうこともジャッジされてたんだね」と言葉をかけていた。