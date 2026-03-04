東宝が手がける才能支援プロジェクトによる短編オムニバス映画「GEMSTONE Creative Label」第2弾「GEMNIBUS vol.2」完成報告会（6〜12日まで1週間限定公開）完成報告会が4日、上映館の東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた。

元乃木坂46西野七瀬（31）は「インフルエンサーゴースト」（西山将貴監督）で、SNS上の炎上と疑惑にのみ込まれていく主人公・マリを演じた。「マリは悪いこともしていないのに、ネット上で炎上してしまう。SNSに振り回されないよというスタンスなのに炎上すると弁解しなきゃという思いに駆られ、行動してしまう」と役どころを説明。「今回、被害者だったので、違うのに…でも、どうにかしないと、と行動を起こしていく感じ」と続けた上で「クリーチャーと戦った。ホラーは好きなので、楽しかった」と撮影を振り返った。

本郷奏多（35）は、西野演じるマリと対抗軸にある、インフルエンサー集団を率いるトットを演じた。「SNSが身近にある現代だからこそ、共感してもらええるテーマなのかなと。悪くなくても炎上の中心になり、西野七瀬さんが追い込まれてかわいそう」と、西野に対して、申し訳ない気持ちに駆られたと吐露。「基本、追い込む側の役者として、すごくすてきなお芝居で勉強させていただきました」と、西野の芝居に感服していた。