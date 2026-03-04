無印良品の公式Xアカウントが2026年3月3日、1日に同アカウントが紹介した商品の日本国内での販売予定がなかったとして謝罪した。

「日本国内での発売ではなく、海外店舗限定の商品でした」

無印良品は【お詫び】として、「3月1日（日）に紹介した『婦人 二重織りはかまパンツ』は、日本国内での発売ではなく、海外店舗限定の商品でした」と説明。

「国内での販売を期待してくださった皆さまに、誤解を招く案内となりましたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。

「婦人 二重織りはかまパンツ」は、かつて日本国内でも販売されていたレディース向けの衣類。過去の販売ページでは、「伝統的な日本の衣装をもとに仕様を簡素化し動きやすい日常着を作りました」と説明されており、「はかま」を現代風のスタイルにアレンジし、たっぷりしたプリーツがたくさん付いた特徴のワイドパンツだ。

過去にもたびたび発売・完売を繰り返しており、ファンの多いアイテムだった。

「盛り上がってたから日本でも販売したらいいのに...」

無印良品は1日、3月に発売予定のアイテムを紹介する投稿のなかで「婦人 二重織りはかまパンツ」の販売予定をアナウンスしたが、実際には国内での販売はなかったという。

4日までに元となる投稿は削除され、「※2026年3月上旬順次発売予定 ※発売の日程・価格は変更になる場合があります」との追記投稿のみが残っている。

SNSでは「購入したい」とする声も上がっていたが、海外のみの販売との報告に「えっ、どうして......国内でこそ売れるのでは？」「は？ 何で国内販売せんの？ 袴風なんでしょ？」など、困惑の声が続出した。

「盛り上がってたから日本でも販売したらいいのに...笑笑 和服着たいけど...って日本人は結構多いし、需要あると思うな」「日本でも売ってください。着物とか和風が好きな日本人もいるんですよ。。」など、改めて日本での販売を願う投稿も相次いでいる。