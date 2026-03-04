AI対timelesz！ 『タイパ対timelesz』3.15放送決定 戦いを見守るMCは菊池風磨
timeleszメンバーがAIと対決を繰り広げるバラエティー番組『大変だけど…AIよりちゃんと調べてみた タイパ対timelesz』が、MBS／TBS系にて3月15日15時より放送されることが決定。MCの菊池風磨からのコメントが到着した。
本番組は、「AIが一瞬で導き出す“正解”に人間は勝てるのか!? 」という問いをガチ検証。進化を続けるAIによる検索・要約アプリ・自動生成…「最速で答えが出る時代」に、地上波テレビがあえて真逆の“非効率”に挑む。timeleszが、時間と手間を惜しまずに“面倒だけど心を動かすもの”を追いかける令和の“反タイパ”バラエティーだ。
番組内では、timeleszから4人のメンバー（原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）がそれぞれ、「CoCo壱トッピング」、「冷蔵庫の残り物でアドリブ料理」、「ファッションコーディネート」、「誕生日プレゼント」の4テーマでAIと対決。時間と労力、物量をかけて、AIよりも選ばれる“正解”にたどり着くため奮闘する。
スタジオで対決を見守るのは、「メンバーに、そして何より“人間”に勝ってほしい！」と願う菊池風磨、「AIを使わず生きてきました」という吉川愛、「頑張ってるtimeleszのみんなに勝ってほしい！」と“公式お母さん”目線でメンバーの挑戦を見守る矢田亜希子、「AIのほうが“掛け算”感がある」と冷静に分析するアルコ＆ピースの平子祐希、そして“菊池風磨とのタッグで裏回しできる芸人”としてAIがはじき出したお笑いコンビ・マユリカ。
一方、メンバーと対決するAIに指示を出すのは、知的エンタメ集団・QuizKnockのメンバーでクイズ作家のふくらP。彼もスタジオで勝敗を見届ける。はたして勝つのはタイパのAIか、物量と根性とマンパワーのtimeleszか？
MCの菊池は「4人それぞれ一生懸命対決に向き合っているので、それを見届けていただきたいです。それにこの番組、日々の生活の役に立つところもすごくあると思います。プレゼント選びとか、“どうやってあの人に喜んでもらえるプレゼントを選ぼうか”というのは皆さんもきっと迷うところだと思うので、参考になると思います。AIからも、うちのメンバーからも得られるものがあると思いますよ。料理の対決もそうだし、すべての対決が明日からの生活に役立つものだと思うので、ぜひご活用いただきたいです。それから、どうやったらAIを有効活用できるのかというヒントも詰まっています」とコメントを寄せている。
バラエティー番組『大変だけど…AIよりちゃんと調べてみた タイパ対timelesz』は、MBS／TBS系にて3月15日15時放送。
※菊池風磨のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■菊池風磨（MC）
――AI対timelesz、勝敗予想は？
メンバーそれぞれから大変だったと聞いています。朝から晩までロケをして、ロケをしていない間も悩んでいたと。判定はAIか人間かわからない状態で行われるので、その過程が加味されないというのがつらいところですよね。でも、一生懸命やってくれたことは結果につながると思うので、期待したいです。
“CoCo壱さんのトッピング”は、AIが考えたトッピングも、猪俣が考えたトッピングもすごくおいしそうで僕も実際にやってみようと思いました。“冷蔵庫の残り物アレンジ料理対決”はね…原くんがたぶんうちで一番料理できないので心配でしたけど、今回すごく期待を持たせてくれているんで、注目していただきたいです。橋本のプレゼント対決は“真心”の部分もあると思うので、そこは人間が勝るんじゃないかな。あとは篠塚が服のセンスを光らせてくれて勝ってくれれば、全勝もあり得るんじゃないかなと思います。
――番組の見どころを教えてください。
4人それぞれ一生懸命対決に向き合っているので、それを見届けていただきたいです。それにこの番組、日々の生活の役に立つところもすごくあると思います。プレゼント選びとか、“どうやってあの人に喜んでもらえるプレゼントを選ぼうか”というのは皆さんもきっと迷うところだと思うので、参考になると思います。AIからも、うちのメンバーからも得られるものがあると思いますよ。料理の対決もそうだし、すべての対決が明日からの生活に役立つものだと思うので、ぜひご活用いただきたいです。
それから、どうやったらAIを有効活用できるのかというヒントも詰まっています。そのあたりはふくらPさんが実演・解説してくださっているので、そこも注目していただきたいですね。
