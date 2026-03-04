M！LK、ムック「1OC」表紙に登場 巻頭特集は40ページの大ボリューム！
M！LKが、3月11日発売のムック「1OC（イチオシ） Vol.7」（宝島社）の表紙・巻頭特集40ページに登場する。
【写真】山中柔太朗＆高松アロハ、純度100％の愛の告白を披露し対決「え、好き」
本誌には、制服風スタイル（メガネをかけたショットも）、大人の色気漂うリムレス×スーツスタイル、大ヒットした「好きすぎて滅！」の闘牛士スタイルと、彼らの魅力が爆裂した写真が盛りだくさん。
ユニット撮影は、今回の取材の数日前に3人で集まってアツい話をしたという佐野勇斗・曽野舜太・山中柔太朗、インタビューでも撮影でも抜群の安定感を見せてくれた塩崎太智・吉田仁人の“塩レモン”で実施された。フィルムカメラで撮影した、彼らの素顔を垣間見ることができるオフショットも見どころだ。
さらに、厚紙フォトカード「BOARD PINUP」も。ソロ、ユニット、グループカットを厳選して掲載しているが、ソロカットの裏面はメンバーそれぞれによる、“爆裂愛してる・好きすぎて滅！”な、愛してやまない存在を表現した個性あふれる手描きイラストが掲載されている。
インタビューでは、み！るきーず（ファンネーム）へのアツい想いのほか、「日本を元気にしたい」というスケールの大きい目標を語ってくれた。
「2026年の目標として、いろいろ言ってきたけど、根底には『日本を元気にしたい』って想いがあって」という佐野。すると、「大きく出たな。根底が深すぎて見えていなかったよ（笑）」（吉田）、「でも、なんかいいと思う、それ」（山中）と語る。
「『M！LKの存在で日本がちょっと元気になった』なんてことがあったら、めっちゃいいじゃないですか」という佐野に、「それはいいことだ。うん」（曽野）、「ひとりでも元気にすることができて、それがどんどん増えていったら日本を元気にしたってことになる……かもしれないよね（笑）」（塩崎）とメンバーが同意。佐野は「そういうこと（笑）。日本を元気にすることができた先に、長年の目標であるドームツアーもある気がしていて、まずは身近なところからでも、み！るきーずの輪を広げていけたらと思います」と言葉を寄せている。
M！LKが表紙を務めるムック「1OC Vol.7」は、宝島社より3月11日発売。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】山中柔太朗＆高松アロハ、純度100％の愛の告白を披露し対決「え、好き」
本誌には、制服風スタイル（メガネをかけたショットも）、大人の色気漂うリムレス×スーツスタイル、大ヒットした「好きすぎて滅！」の闘牛士スタイルと、彼らの魅力が爆裂した写真が盛りだくさん。
ユニット撮影は、今回の取材の数日前に3人で集まってアツい話をしたという佐野勇斗・曽野舜太・山中柔太朗、インタビューでも撮影でも抜群の安定感を見せてくれた塩崎太智・吉田仁人の“塩レモン”で実施された。フィルムカメラで撮影した、彼らの素顔を垣間見ることができるオフショットも見どころだ。
インタビューでは、み！るきーず（ファンネーム）へのアツい想いのほか、「日本を元気にしたい」というスケールの大きい目標を語ってくれた。
「2026年の目標として、いろいろ言ってきたけど、根底には『日本を元気にしたい』って想いがあって」という佐野。すると、「大きく出たな。根底が深すぎて見えていなかったよ（笑）」（吉田）、「でも、なんかいいと思う、それ」（山中）と語る。
「『M！LKの存在で日本がちょっと元気になった』なんてことがあったら、めっちゃいいじゃないですか」という佐野に、「それはいいことだ。うん」（曽野）、「ひとりでも元気にすることができて、それがどんどん増えていったら日本を元気にしたってことになる……かもしれないよね（笑）」（塩崎）とメンバーが同意。佐野は「そういうこと（笑）。日本を元気にすることができた先に、長年の目標であるドームツアーもある気がしていて、まずは身近なところからでも、み！るきーずの輪を広げていけたらと思います」と言葉を寄せている。
M！LKが表紙を務めるムック「1OC Vol.7」は、宝島社より3月11日発売。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記