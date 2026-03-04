東京高裁がきょう（4日）旧統一教会に解散を命じたことを受けて、教団の信者らが会見を開き、「育ってきた居場所が社会からなかったものになったことが受け止められない」「私たちも普通の日本国民なんだと理解していただきたい」などと語りました。

旧統一教会の「信者の人権を守る二世の会」がきょう（4日）、都内で記者会見を開きました。

会場には会のメンバーら80人が集まったほか、オンラインでも北海道や関西など各地の拠点から信者が参加し、あわせておよそ370人で高裁の決定を見守りました。

午前11時すぎ、東京高裁が教団に解散を命じたとの一報が入ると、会見に参加した信者たちが東京高裁の決定に対して心の内を語りました。

信者（22歳女性）

「正直すごく悔しい。胸が締め付けられるような思い」

信者（30歳男性）

「自分たちが育ってきた居場所、私たちの人生そのものが否定されて社会からなかったものになったことが受け止められない」

信者（30歳女性）

「たくさんの信者たちがこれからどうなっていくのか、どのようにして信仰を続けていくのか、悩ましい思いや不安な思いでいっぱいです」

信者たちはこのように述べ、「私たちも普通の人間なんだと、日本で生きる普通の日本国民なんだということを、少しでも理解していただきたい」「信仰を持っている側と持っていない方との相互理解についてこれからも一層努力していきたい」としました。