『GEMNIBUS vol.2』完成報告会 森七菜や西野七瀬、山崎天ら豪華キャストが大集結
『GEMNIBUS vol.2』の完成報告会が4日、都内で開催。豪華キャストが大集結した。
【写真】きゅん…純白衣装でかわいくピースをする山崎天
東宝が展開する才能支援プロジェクト「GEMSTONE Creative Label」。その取り組みの1つとして複数の新鋭監督による短編作品を一本の映画として編み上げるオムニバス企画『GEMNIBUS』が誕生。2024年6月に4人の気鋭監督による4本の短編映画が集結し「GEMSTONE Creative Label」初の劇場公開となった映画『GEMNIBUS vol.1』が公開となった。2週間限定公開ながら満席が続出。盛況を受け、上映延長した。その反響を受け、第2弾『GEMNIBUS vol.2』が3月6日から1週間限定公開。本作にラインアップされたのは、ロードムービー、SF、ホラー、サスペンス、アニメーションなど、ジャンルも表現手法も異なる6人の新鋭監督による珠玉の傑作選となる。
この日は森七菜、黒川想矢、黒島結菜、吉田美月喜、香椎由宇、西野七瀬、本郷奏多、西垣匠、山崎天（櫻坂46※崎＝たつざき）、増田彩来監督、大川五月監督、村上リ子監督、西山将貴監督、関駿太監督、土海明日香監督が参加。華やかな完成報告会となった。
『青い鳥』は、若き女性写真家として注目を集める増田彩来監督の商業監督デビュー作品。数多くの著名アーティストのMVを手がけるなど表現の幅を広げる一方、初監督作品『カフネの祈り』では、国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2024」のオーディエンスアワードにてグランプリを受賞した。増田監督の根底には、「撮ること」への狂気的とも言える執着がある。本作は、その衝動と葛藤に真正面から向き合い、監督自身の内面から生み出されたパーソナルフィルム。主演の女性写真家の役を演じるのは森七菜。旅を共にする少年役には黒川想矢を迎えた。雄大な北海道の大自然を舞台に描かれるロードムービーとして、人と人との分かり合えなさと、それでもなお誰かとつながろうとする切実な願いを描き出す。
『You Cannot Be Serious！／ユー・キャノット・ビー・シリアス！』の脚本・監督を務めるのは、NYコロンビア大学大学院で映画を学び、国内外の映画祭で多数の受賞歴を誇る気鋭・大川五月氏。現代社会が抱えるテーマを鋭く捉えながらも、ポップで明るいコメディ作品として仕上がっている。主演は黒島結菜で広告代理店で働く30代独身の菜摘を演じる。さらに浅野温子が母・登紀子役を演じ、豪華なタッグが実現。人生の選択に悩む等身大の娘と、パワフルで破天荒な母。2人のコミカルで息の合ったやり取りに、観客は知らぬ間にこの物語の世界へと引き込まれていく。全世代の背中を軽やかに押してくれるようなエンターテインメント作品となる。
『顔のない街』は、2023年に集英社「少年ジャンプ＋」編集部と東宝が共同開催した「東宝×ワールドメーカー短編映画コンテスト」にて大賞を受賞した『顔のない街』を原案とする短編映画作品。監督・脚本は、短編映画プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS』にも参加した新鋭・村上リ子氏。主人公・ミサを演じるのは、『ルックバック』で注目を集めた俳優・吉田美月喜。さらに、フェイスクリニックの院長役として香椎由宇が出演。実力派俳優たちによる、不穏な緊張感が漂うSFサイコロジカルホラー作品となる。
『インフルエンサーゴースト』の監督を務めるのは、VFXを駆使した洗練された映像表現を武器に活躍する26歳の新鋭・西山将貴氏。ショートショートフィルムフェスティバル2021にて、短編ホラー『スマホラー！』でバーティカル部門最優秀賞を受賞し、その後も国内外の映画祭で高い評価を得てきた。VFXは、第96回アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』にて注目を集めた同じく26歳の白組の若き才能・佐藤昭一郎氏が手掛ける。西山監督とは高校時代にSNSを通じて出会って以来の長年のタッグとなる。
『ソニックビート』は、TOHOシネマズ学生映画祭でグランプリを受賞した、2001年生まれの新鋭・関駿太（24）による初の商業映画作品。卒業制作『ボウルミーツガール』は、日本大学芸術学部長賞をはじめ、下北沢映画祭準グランプリ、札幌国際短編映画祭国内最優秀賞など、国内の映画祭で賞を受賞。注目を集める若手監督の1人が商業映画デビューを果たす。本作は監督が初の商業作品に挑む自身の姿を主人公に重ねて描いた、等身大の青春ストーリー。主演は、本作が短編映画初主演となる西垣匠。映画初出演となる山崎天（櫻坂46※崎＝たつざき）という日本エンタメ界を担うフレッシュな才能たちが、まっすぐにスクリーンを駆け抜ける。
『もし、これから生まれるのなら』は、YOASOBI「海のまにまに」ミュージックビデオや、ポケモンWCS2023アニメPV「キミに会えた！」など、さまざまなシーンで活躍するアニメーション監督・土海明日香氏が監督・脚本・絵コンテを手掛ける初劇場向けオリジナル作品。音楽は、『国宝』を手掛ける原摩利彦。主題歌「Lullaby」は、『国宝』の主題歌「Luminance」を手掛けた作詞：坂本美雨×作曲：原摩利彦により制作され、坂本美雨が透明感あふれる美しい歌声で歌い上げる。美しく惹きこまれる壮大な世界観と、キャラクターが奏でる繊細な物語。今を生きる世界中の人の心に響く、感動的な作品となっている。
