ザ・ドリフターズ」加藤茶（82）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が3日放送の「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。2人の出会いについて語った。

同時大学生だったという綾菜はアルバイト先の寿司店にたまたま来店した加藤と出会う。ホール担当のスタッフが欠勤したその日、代わりにホールを任された綾菜が初めてお茶を出した相手が、初来店の加藤だったと回顧した。

それから半年ほど加藤は「週2回くらい」のペースで来店。店では他愛のない会話をする程度で「ちょっとづつ距離を詰めて」いたといい、ある日突然コースターの裏に電話番号が書かれたものを渡されたという。

その日すぐにバイト終わりで加藤に電話をかけたという綾菜は「脇ビチョビチョになるくらい緊張して。（夜の）12時に電話しました」と回想。「起きてますか？って言ったら“起きてるよ”って。1時間くらい盛り上がり」その日の早朝5時から「お茶しようって言われて」デートに行くことになったと明かした。

一張羅の「朝5時にバイトで買った白いワンピース」を着て待ち合わせに出向くと、連れてこられたのはファミレスで加藤はまさかの泥酔。「（同席した）左とん平さんと小野ヤスシさんも超泥酔して…ずっと就活みたいな感じで面談されて。加トちゃんずっとこんな感じで（うつむいて）」と異質な空間だったと振り返った。

その日はまた2日後に4人で会うことを約束して解散したが「そこから半年間4人だけのデートが続くんです。1回も2人になったことない」とぶっちゃけ。

MCの「フォーリンラブ」バービーは終始うれしそうに聞いていたが「加トちゃんの中でも本気だったんだ最初から。だから仲間連れて、中学生みたいに好きな子に質問できないから代わりに質問してみたいな感じでやってたのかな？」と質問。加藤は「そう思ったんですけど後で聞いたら…お前だまされちゃダメだよみたいな感じで来てくれてたみたいです」と明かしていた。