女優の大原優乃（26）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。療養期間を終えたことを報告した。

舞台「熱海殺人事件―ラストメッセージ―」に出演しており、2月17日の公演終了後に胸の痛みを訴え「気胸」と診断を受け入院していた大原は「このたび、無事に療養期間を終え、活動を再開いたしました。関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めてお詫び申し上げます」と報告。

続けて「そして何より、舞台『熱海殺人事件 ラストメッセージ』の出演を楽しみにしてくださっていたお客様に、最後まで舞台に立つ姿をお届けできなかったこと、深くお詫び申し上げます」とした上で、「Wキャストを務めていた村山彩希さん。舞台を繋ぎ、水野朋子という役を私の分まで背負ってくださったこと、感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。共演者の皆さまにも、大きなご負担をおかけしてしまいましたこと、心苦しく思っております」と

降板した舞台については「最後の瞬間まで皆さんと同じ景色を見ていたかったと強く思えたのは、稽古期間から皆さんと積み重ねてきた時間の尊さと、この作品に懸けてきた自分自身の想いの大きさを、改めて実感したからです。カンパニーの一員として関われたことを、心から光栄に思っております」「この経験を胸に、今後さらに真摯に作品と向き合い、歩みを重ねてまいります」とコメント。

さらに、「療養中は、身体の痛みと向き合う中で、思うようにいかない現実に戸惑う日々でもありました」と振り返り、「そんな中で、皆さまから寄せていただいたお気持ちの一つひとつに、何度も背中を押していただきました。支えていただいたこと、心から感謝しております。皆さまもどうか、お身体を大切にお過ごしください」と伝えた。

この投稿に、ファンからは「無事に療養期間を終えて良かったです」「これからの活躍楽しみにしてるよ！」「優乃ちゃんおかえり」「自分も気胸なりましたが再発の可能性もあるので十分気を付けてご無理をなさらないように」「また素敵な笑顔見せてください」などの声が集まっている。