スマホ持ってるだけでOK！ 白金台駅で

東京メトロが2026年3月2日（月）より、「タッチレス改札機」の実証試験を開始しました。場所は東京メトロ南北線の白金台駅で、期間は3月10日（火）までです。

【けっこうローテク…？】これがメトロの「機能後付けタッチレス改札」です（画像）

この試験は自動改札機を製造する東芝、タッチレス技術を開発するSinumyが連携して行うもの。まずは利用対象を東京メトロの社員として、実用化に向けた技術的、運用上の課題を洗い出します。

東京メトロのタッチレス改札機は、利用者のスマートフォンと改札機がBluetoothで通信することで、モバイルPASMOなどのICカードなどをタッチせずに通過できる仕組みです。

顔認証のような生体情報の事前登録が不要で、専用アプリをインストールしたスマートフォンさえあれば利用できます。既存の自動改札機1台に機能を後付けした形で、実施期間中の10時〜16時（土日を除く）は当該の改札機を閉鎖するものの、それ以外の時間は一般の利用者もこれまで通りICカードをタッチして改札を通過できます。

Bluetooth通信を用いた改札機の駅での実証試験は、国内初の取り組みだそうです。

仕組みとしては、まずSinumyの認証技術で改札機がスマートフォンの位置を正確に特定。次に東芝の交通チケットプラットフォーム「どこチケ」で乗車券の有無を判定し、改札を通過できるという流れです。

東京メトロはかねて、既存の改札機に後付けできる形のタッチレス改札を「鉄道技術展」などの場で披露してきました。一方、JR東日本も2027年春から広域品川圏の5駅で「ウォークスルー改札」の実証実験を行う予定で、2026年春には大井町と高輪ゲートウェイの複合施設で体験会も行います。ICカードを「タッチをしない」近未来の改札が、いよいよ一般に登場してきます。