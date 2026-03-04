箱根・宮ノ下で堪能する、新鮮地魚の絶品料理　豊富なつまみと地酒に酔いしれる

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・宮ノ下の居酒屋『森メシ』です。

ランチにも夜にも 鮮度抜群のアジを堪能

お膝どころ小田原からの新鮮なアジや地魚を使った「あじ彩丼」が食せる『森メシ』。見た目も美しく、新鮮ピカピカのアジと柴漬けのコラボが意表をつく食感とおいしさだ。一杯やるならしみしみの「箱根おでん」もおすすめ。

あじ彩丼1850円

『森メシ』あじ彩丼 1850円 鮮度抜群のアジ、地魚、キュウリ、大根と柴漬けがのる

宮ノ下『森メシ』

［店名］『森メシ』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下404-13

［電話］0460-83-8886

［営業時間］11時半〜15時、17時〜21時半

［休日］水

［交通］箱根登山鉄道宮ノ下駅から徒歩すぐ

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、自家製鶏つくねの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

