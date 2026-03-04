熱海の喫茶店で味わう、コーヒーばあばの温もりが詰まった一杯　情緒あふれる店内で至福のくつろぎ時間を

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海の喫茶店『コーヒーしょっぷ たむら』です。

コーヒーばあばのハンドドリップコーヒーを堪能

御年86歳の節子さんが切り盛りするのが『コーヒーしょっぷ たむら』。実家は東京・京橋にあった宮内庁御用達の帽子店だそうで、お年を召しても佇まいがおしゃれ。息子は歌舞伎役者の市川猿四郎さんということもあり、関係者の来店も多いそう。街の人からは“コーヒーばあば”の愛称で親しまれている。

プレミアムブレンド珈琲600円

『コーヒーしょっぷ たむら』プレミアムブレンド珈琲 600円 ブレンドはハンドドリップで。カップ選びにも節子さんのセンスが表れている

『コーヒーしょっぷ たむら』昭和51年に開業した店内は情緒たっぷり。カウンター席では節子さんとの会話も楽しみのひとつ

熱海『コーヒーしょっぷ たむら』

［店名］『コーヒーしょっぷ たむら』

［住所］静岡県熱海市清水町4-7

［電話］0557-83-3903

［営業時間］9時〜15時

［休日］水

［交通］JR熱海駅から徒歩17分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

