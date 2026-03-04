熱海の喫茶店で味わう、コーヒーばあばの温もりが詰まった一杯 情緒あふれる店内で至福のくつろぎ時間を
コーヒーばあばのハンドドリップコーヒーを堪能
御年86歳の節子さんが切り盛りするのが『コーヒーしょっぷ たむら』。実家は東京・京橋にあった宮内庁御用達の帽子店だそうで、お年を召しても佇まいがおしゃれ。息子は歌舞伎役者の市川猿四郎さんということもあり、関係者の来店も多いそう。街の人からは“コーヒーばあば”の愛称で親しまれている。
プレミアムブレンド珈琲600円
『コーヒーしょっぷ たむら』プレミアムブレンド珈琲 600円 ブレンドはハンドドリップで。カップ選びにも節子さんのセンスが表れている
『コーヒーしょっぷ たむら』昭和51年に開業した店内は情緒たっぷり。カウンター席では節子さんとの会話も楽しみのひとつ
熱海『コーヒーしょっぷ たむら』
［店名］『コーヒーしょっぷ たむら』
［住所］静岡県熱海市清水町4-7
［電話］0557-83-3903
［営業時間］9時〜15時
［休日］水
［交通］JR熱海駅から徒歩17分
撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子
