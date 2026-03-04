久保建英の回答は？ 現役選手が選ぶ好きなW杯レジェンドの動画が公開
レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が選ぶ好きなワールドカップのレジェンドが明らかになった。
FIFAワールドカップ2026の開幕まであと100日を切ったなか、FIFA（国際サッカー連盟）の公式X（旧：ツイッター）で現役選手が選ぶW杯レジェンドの動画が公開された。
ブラジル代表FWエステヴァンが母国出身のロナウド氏を選んだところから始まり、コロンビア代表FWルイス・ディアスが母国のラダメル・ファルカオ氏、韓国代表FWソン・フンミンがポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドを選出するなど、数多くのレジェンドの名が登場している。
その中で久保もインタビューに応じ、「長友佑都選手」と回答。これまで4度のW杯に出場し、今夏には5度目の出場を目指している日本代表の同僚の名を挙げている。
【動画】久保建英が好きなW杯レジェンドを回答！
Who’s your pick? 👀 100 days until we watch new legends rise! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/H3opckXOK0— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 3, 2026