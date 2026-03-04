元メジャーリーガーの五十嵐亮太（46）が、WBCの注目選手を明かした。

【映像】五十嵐亮太がWBC日本代表を予想

五十嵐「ヤクルトの先輩で古田敦也さんがいるが、彼は結構メガネのイメージ強い。そこに追いつこうと思ってる」

3日、都内で行われた「オグラ眼鏡店 創業85周年記念 新商品発表会」に、元メジャーリーガーの五十嵐亮太が登壇した。トークショーでは、5日に開幕するWBCの話題となり、五十嵐が特に注目している選手を明かした。

五十嵐「やっぱりドジャースの2人。山本投手、大谷選手。結果を出してもらわないとっていうのは基本ある。大谷選手はバッターに専念ということなので、打つ方で結果が出るかどうかはチームの盛り上がりや士気にも左右すると思う。2人プラスあと1人、伊藤大海投手（日本ハム）。伊藤大海投手は先発も中継ぎもできるし、第2先発と言われる、先発の後に投げる先発、ショートイニングも投げられる。抑えもできる投手なので、困ったときに彼がいてくれることが今回の投手陣を支えると思ってる」

司会「改めて日本はどこまで行く？」

五十嵐「決勝まで行く。やっぱり日本の強さは組織力だと思うので、これは世界で負けないと思う」

（『ABEMA Morning』より）

※伊藤大海の「海」は、正式には旧字体