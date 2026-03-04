［パラ 雪辱へ］＜中＞新田佳浩 ４５（日立ソリューションズ）…距離スキー男子（立位）

日本勢の活躍に沸いたミラノ・コルティナ五輪に続いて、３月６日にミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが開幕する。

前回大会でメダルに届かなかったパラアスリートにとって、４年間の進化を示す舞台でもある。

仲間に懇願され「気持ち」修正

冬季では日本選手最多となる８度目のパラリンピック。ミラノ・コルティナ大会まで１か月となった２月上旬、新田は「今回で最後にする思いはあるか」という問いに「いや、やめようとは思っていません。全然」ときっぱりと答えた。

２０２２年の前回北京大会。それまで金３を含む計５個のメダルを手にしてきたベテランは、この大会を最後にしようと臨んでいた。結果は男子２０キロクラシカルの７位など、メダルには届かなかった。帰国後、新型コロナウイルスの感染対策で空港近くに隔離されたホテルの一室で、川除大輝（日立ソリューションズ）ら日本代表の仲間から「本当にやめるんですか？ やめないでください」と懇願された。けがもあり、不完全燃焼で出場したモヤモヤも心の中に残っていた。「自分を必要とされる場所があるというのはすごくありがたいこと」。現役続行に気持ちを修正した。

３歳のときにコンバインに左腕を挟まれ、肘から先を失った。中学卒業の頃からパラの世界に転じ、約３０年。北京大会からミラノ・コルティナ大会までの４年は、心の中の「フェーズ（段階）が変わった」と表現する。競技者として世界で戦える位置を維持することを大前提としながら、日本を背負う選手も育てる。二つの課題を同時に進めてきた。

ワールドカップ（Ｗ杯）では昨季まで３季連続総合３位という好成績を収める一方、新たにコーチ業も始め、育成カテゴリーの選手を教えた。指導を受けた鈴木剛（２９）（ローヤルエンジニアリング）はＷ杯に出場する選手となった。「コーチをして距離スキーの楽しさや奥深さを改めて感じることができた。教え子がうまくなってくると、見本になるような存在であり続けたいという気持ちになる。そこがこの何年間で変わった部分」。競技の魅力を再発見し、現役を続けながら指導するやりがいを感じているからこそ、今大会は「引退」の２文字が頭に浮かばない。

昨年、パラリンピックのテスト大会を兼ねてイタリア・バルディフィエメで行われたＷ杯のスプリント・クラシカルでは３位に入っている。パラ本番のコースを熟知している点では自信を持つ。メダルの照準はスプリントと１０キロのクラシカル２種目。「表彰台を目指してやっている。人事を尽くして天命を待つ」。新たなフェーズに入ったレジェンドが、８度目の大勝負に挑む。（荒井秀一）

川除と表彰台 期待

新田と同じ立位では、２５歳の川除大輝がスプリントと１０キロのクラシカル２種目で金メダルを狙う。２０２２年の北京大会２０キロクラシカルを制して新田からエースのバトンを受け継ぐと、昨季まで３季連続Ｗ杯で総合優勝を果たし、今回は金メダル候補として臨む。フリーを苦手とするが、昨年１２月にカナダで行われたＷ杯ではスプリント・フリーで２位に入るなど力をつけている。今大会は２０キロフリーでもメダルを射程に入れている。Ｗ杯では実現している新田と川除の同時表彰台がパラの舞台でも見られるかどうかにも注目が集まる。