お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が、2日深夜放送のTBSラジオ「爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。3月での終了を発表したニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」の後任パーソナリティーを推薦した。

太田は先月28日にニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー」にゲスト出演したことを報告。放送前に同局檜原麻希社長と話す機会があったといい、今月31日で終了する「星野源のオールナイトニッポン」について「いろいろ探り入れたんだよ、星野源ちゃん。今やってる源ちゃん終わるでしょ？社長、次誰ですか？なんて言って」と後任パーソナリティーについて社長に直接尋ねたと語った。

檜原社長は「『さあ〜誰でしょうね〜』なんて言って」とはぐらかしたが、「誰なんですか？って俺いろんな名前挙げて。何となくこの人になるんじゃないかって、この人？この人？って」と重ねて質問。「言わないから教えろよとか言いながら。『お楽しみに！』なんて言われちゃってさ」と答えこそ引き出せなかったものの、やりとりを楽しんだ様子で語った。

続けて太田は「昔Adoちゃんがやってたじゃない？ちょっと前に」と、23年4月から1年間「オールナイトニッポン」のパーソナリティーを務めたAdoに言及。「俺ね、社長ね。『Adoのオールナイト』は本当に面白かったと。あれはまさに令和の中島みゆきなんです」と檜原社長に力説したという。

また「歌はああいう感じだけど、しゃべるとあんな砕けてて」とギャップに驚いた様子で、「みゆきさんもレコードジャケットの写真でしか見てないから、実際に動いてるとこ見られなくて。だけどしゃべりだけは聞いてたから、毎週」と面白いトークとハイテンションキャラで「オールナイトニッポン」が人気だった中島みゆきと、Adoの類似点を語った。

太田は「まさに令和の中島みゆき。あれAdo絶対戻した方がいいよなんて。俺もさ、ひとんちのことどうでもいいんだけどさ」としつつ、檜原社長のリアクションについては「ああそうですかなんて言いながらさ。なんかちょっと警戒してるのよ、俺だからさ」と笑っていた。