3年前に起きた文字剥離のハプニング 改善されるも拭えない「格差」

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開幕が迫る中、大会公式SNSが各国の代表ユニホームを公開した。1次ラウンド・プールBに参戦するイギリス代表の新たな装いに対し、現地メディアやファンから厳しい視線が注がれている。前回大会で起きた前代未聞のハプニングを受け、改善が期待されていたものの、そのデザインを巡って早くも大きな議論が巻き起こっている状況といえる。

イギリス代表として参戦するヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手は、眼鏡を着用した近影が公開された。この姿に注目した人々からは「ジャズ、ITコンサルタントになったのかよ」といった驚きの声が相次いでいる。一方で、肝心のユニホームは極めて簡素な作りとなっており、前面の文字や配色がメジャー球団に酷似している点など、具体的な細部に対しても手厳しい評価が下されているのが現状だ。

背景には3年前の苦い記憶がある。2023年大会では試合中に胸の文字が剥がれ落ちるアクシデントが発生し、米ポッドキャスト番組「ザ・ビッグ・リーグス・デイリー」のダン・クラーク氏は当時の状況を悲惨と表現していた。同氏は今回の新デザインを随分とマシになったと評しているものの、他国と比べた際のクオリティの低さは否めない。

SNS上では辛辣な言葉が並んだ。WBC公式フェイスブックなどの投稿には「イギリスのユニホーム＝ゴミ」や「これらのユニホームはめちゃくちゃひどい。本当に小学生が作ったみたいに見える。イギリスがぶっちぎりで一番ひどいけどね」といった引用コメントが寄せられた。さらに「あの国の料理と同じくらい味気ない」との酷評も目立っている。改善の跡は見られるものの、世界一を決める舞台に相応しい装いを求めるファンの怒りは、大会が始まるまで当面収まりそうにない。