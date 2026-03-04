「日プ新世界」受注生産型グッズ「新世界オーダーラボ」決定
【モデルプレス＝2026/03/04】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（3月26日〜Leminoにて独占無料配信）の公式グッズの販売が発表された。
【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル
「新世界オーダーラボ」では、練習生、練習生候補を対象とした受注生産型のグッズを提供。注文を受けてから生産を行い、通常2〜6営業日で発送される。販売商品はアクリルキーホルダーやスマートフォンケースなど、夢への挑戦を続ける練習生＆練習生候補たちの姿を身近に感じられるラインナップとなっている。
なお、練習生候補のグッズ販売は期間限定で、すでに参加を辞退している練習生のグッズ販売は実施されないという。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「日プ新世界」受注生産型「新世界オーダーラボ」決定
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
