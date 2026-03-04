本田真凜、妹・望結＆紗来への愛熱弁「私の部屋から洋服を持って帰って…」日常エピソードも明らかに
【モデルプレス＝2026/03/04】プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が3月4日、都内で行われた「Luarine」ブランドローンチ発表会に出席。妹の本田望結、本田紗来ついて語る場面があった。
【写真】24歳美女スケーター、素肌際立つ純白ドレス姿で発表会に登壇
商品にちなみ“ピュア”というワードについて話す場面で、本田は「やっぱり妹たちですかね」と妹の望結と紗来のことを話題に出し、笑顔。本田は「先日、一番下の妹の紗来が高校を卒業して。本当におめでたい」と紗来の卒業に触れ「2人とも違う形で私のことがすごく好きで、愛を感じる瞬間が多くて。かわいくてピュアだな、と感じます」と口にした。
望結のことについて本田は「本当に愛が強くて。定期的に私の部屋から洋服を持って帰って、去年は10着以上望結が持って帰って。私が着る服がない状況になるくらい（笑）」とコメント。「新しいものを買ってあげるよ、というよりも、私が着ていた何かが好き」と望結からの愛を明かし「私の家のトイレとかに望結が置物を置いて帰って。『これを見たら望結を思い出して』って言うくらい。妹なんですけどずっと好きでいてくれているので嬉しいですし、ピュアだな、と」と優しい表情を浮かべた。
紗来とは自分を見ていると思うくらいに性格が似ているそうだが、本田は「意外と愛を伝えるのはあっさりしています」と告白。先日一緒に出かけた時には、打ち合わせをしていないのに同じようなファッションをしていたと振り返り、本田は「紗来は『えぇ〜おんなじ〜！』みたいな反応をするんですが、よくよく聞くと、私がどんな格好をしてくるかを想像して双子コーデみたいなものを悩んで着てきたと。本当にピュアだなって」とかわいらしいエピソードを明かした。
また、本田は妹たちの写真を見返すことが日課だと話し「この2人のお姉ちゃんでいられるのが嬉しいな、って。一生いられるわけじゃないですか。昨日も紗来の卒業でそれを実感しました」と妹たちへの愛情を覗かせた。
さらに、自身の人生のハイライトを発表する場面で本田は「スケートです」と告白。本田は「先日まで全国各地でアイスショーをさせて頂いて。本当に私はスケートが好きなんだな、と改めて実感しています」と打ち明け「スケートの試合のメイクをして、メイクが自分に自信を与えてくれたり、ちょっと光を重ねるだけで勇気が持てたり…メイクは自分に勇気や自信を与えてくれる存在だと気づいて、そこから夢に向かって進んできました。スケートに出会っていなかったらコスメプロデュースという夢にもたどり着けていなかったと思いますし、私の人生は10割がスケートだと言っていいくらいスケート中心です」と力強く語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美女スケーター、素肌際立つ純白ドレス姿で発表会に登壇
◆本田真凜、“ピュア”と感じる存在
商品にちなみ“ピュア”というワードについて話す場面で、本田は「やっぱり妹たちですかね」と妹の望結と紗来のことを話題に出し、笑顔。本田は「先日、一番下の妹の紗来が高校を卒業して。本当におめでたい」と紗来の卒業に触れ「2人とも違う形で私のことがすごく好きで、愛を感じる瞬間が多くて。かわいくてピュアだな、と感じます」と口にした。
紗来とは自分を見ていると思うくらいに性格が似ているそうだが、本田は「意外と愛を伝えるのはあっさりしています」と告白。先日一緒に出かけた時には、打ち合わせをしていないのに同じようなファッションをしていたと振り返り、本田は「紗来は『えぇ〜おんなじ〜！』みたいな反応をするんですが、よくよく聞くと、私がどんな格好をしてくるかを想像して双子コーデみたいなものを悩んで着てきたと。本当にピュアだなって」とかわいらしいエピソードを明かした。
また、本田は妹たちの写真を見返すことが日課だと話し「この2人のお姉ちゃんでいられるのが嬉しいな、って。一生いられるわけじゃないですか。昨日も紗来の卒業でそれを実感しました」と妹たちへの愛情を覗かせた。
◆本田真凜、人生のハイライトは？
さらに、自身の人生のハイライトを発表する場面で本田は「スケートです」と告白。本田は「先日まで全国各地でアイスショーをさせて頂いて。本当に私はスケートが好きなんだな、と改めて実感しています」と打ち明け「スケートの試合のメイクをして、メイクが自分に自信を与えてくれたり、ちょっと光を重ねるだけで勇気が持てたり…メイクは自分に勇気や自信を与えてくれる存在だと気づいて、そこから夢に向かって進んできました。スケートに出会っていなかったらコスメプロデュースという夢にもたどり着けていなかったと思いますし、私の人生は10割がスケートだと言っていいくらいスケート中心です」と力強く語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】