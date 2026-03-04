初対面の男性に、「私、人見知りなんです」と言う女性の心理９パターン
初めて会った女性から「人見知りする」と打ち明けられたことのある男性も多いはず。そこには女性の様々な思惑が隠れていることを知っていますか？ そこで今回は『オトメスゴレン』読者へのアンケートを参考に「初対面の男性に、『私、人見知りなんです』と言う女性の心理９パターン」を紹介します。
【１】いきなりたくさん会話して距離を縮めるのではなく、相手の男性と少しずつ仲良くなりたいと思っているから
「ゆっくり仲良くなれれば」（３０代女性）のように、段階を踏んで男性との関係を深めたいと考えている女性がこのパターンです。知りあって間もないときに踏み込んだ質問をするのは避け、こまめに会って、徐々に良い関係を築くようにしましょう。
【２】仲良くなったときのギャップを見せたいから
「意外とおもしろい子なんだなって思われたい」（１０代女性）など、第一印象と二回目以降とのギャップで魅力をアピールしようとしている女性もいるようです。次に会った際の印象がだいぶ違う場合、それが素なのだと理解して付き合うようにしましょう。
【３】「無理に話しかけなくても大丈夫」と男性を安心させたいから
「気を使わないでほしいから」（２０代女性）のように、会話に困っている男性を気遣う女性もいるようです。沈黙が続いていても、女性が何とも思っていない様子であれば、無理に話題を探そうとせず、そのまま静かな時間を過ごしても良いかもしれません。
【４】共通の話題が見つからず困っているのをごまかしたいから
「気まずくなりたくない」（３０代女性）など、場の空気を読んで「人見知り」と言う女性も少なくないようです。あまり話が弾まず、女性が話題を探して困っているようであれば、「好きな食べ物は何？」など、比較的答えやすい質問を投げ掛けてみてはいかがでしょうか。
【５】「あまり男慣れしていない女」と相手に思われたいから
「お喋りだと引かれそう」（２０代女性）と、男性と話すことが苦手なウブな女性だと印象付けようとする人もいるようです。チラチラ視線を送ってくるなど、女性がこちらを気にかけているようなら、「何？ 俺に聞きたいことある？」と積極的に話しやすい環境を作ってあげてはどうでしょうか。
【６】「あなただから話しているんですよ」とアピールしたいから
「特別な相手であることを伝えたい」（２０代女性）など、「人見知りでも、あなたと話したい」という、男性へのアピール手段だと考える女性もいました。「人見知り」という割に、やたら話しかけてくる女性がいた場合、自分に好意を抱いている可能性もあると考えてもよさそうです。
【７】苦手なタイプの男性に対して「話しかけてほしくない」という意思を伝えたいから
「遠まわしの拒絶に気が付いてほしい」（３０代女性）など、男性を拒否する意味で「人見知り」と言う女性もいるようです。話しかけた際の女性の反応がつれなければ、しつこく迫らずにサッと引く潔さを見せると、好印象につながるかもしれません。
【８】男性のほうから積極的に話しかけてきてほしいから
「積極的な男性が良い」（２０代女性）のように、男性側に会話をリードしてほしいと考えている女性もいるようです。質問への返答にノリのよさを感じたら、「俺の話、つまらないかも…」と心配せず、どんどん話を振ってみると良いかもしれません。
【９】男性に「つまらない女だ」と思われたくないから
「『つまらない返答をしても許してね』というアピール」（２０代女性）など、会話のハードルを下げるための作戦だという女性は多いようです。返事を求められる会話が続くと疲れてしまう女性もいるので、初対面での質問攻めはほどほどにしておきましょう。
「女性が初対面の男性に『人見知り』と告げる心理」には、他にどんなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしています。（磯田大介／Ｏｆｆｉｃｅ Ｔｉ＋）
