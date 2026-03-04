女優の鈴木保奈美が４日、都内で行われたＮＨＫのプレミアムドラマ「対決」（ＢＳＰ４Ｋ・ＢＳで４月５日スタート、全５話）の完成会見に出席した。

ある医大が入試の採点過程で女子の点数を意図的に下げている、といううわさを耳にした新聞記者を巡る物語。幸せを願い、理不尽に立ち向かう女性たちを描く社会派エンターテインメントだ。

大学理事の神林晴海役を演じた鈴木は、主演で新聞記者役の松本若菜について「とても好きな方だったのでお仕事したかった」と笑顔。「原作は実際にあった話をもとにした社会性のある作品。こういう内容を映像にしようと思っている人がいることにパッションを感じた」と、オファーを受けたことを明かした。

演じるにあたって大量の資料を読み込んだことが役作りにつながったという。「（事前に）１話を見て、いい意味でビックリした。２話以降がどんなふうにつながっているか楽しみ。性別、世代間、組織の上下…いろんな意味の“対決”が含まれている。正義や正しさとは何なのか、正しいことを選択することは正しいんだろうか、という問いを常に突きつけられている撮影だった」と回想。「数か月の撮影を素晴らしいチームで乗り越えられたことが自分の糧になっている。（私と）同じような、いい栄養を得られたという感覚をお届けできたら」と呼びかけた。