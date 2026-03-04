¹áÄÇÍ³±§¡¢³°¸«»ê¾å¼çµÁ¤Î¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜÉñÂæÃ»ÊÔ¤Ç¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤È¡Ä¡×
ÅìÊõ¤¬¼ê¤¬¤±¤ëºÍÇ½»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔ¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¡ÖGEMSTONE Creative Label¡×Âè2ÃÆ¡ÖGEMNIBUS vol.2¡×´°À®Êó¹ð²ñ¡Ê6¡Á12Æü¤Þ¤Ç1½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡Ë´°À®Êó¹ð²ñ¤¬4Æü¡¢¾å±Ç´Û¤ÎÅìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
´é¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë³°¸«»ê¾å¼çµÁ¤Î¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ö´é¤Î¤Ê¤¤³¹¡×¡ÊÂ¼¾å¥ê»Ò´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¡¦¥ß¥µ¤ò±é¤¸¤¿µÈÅÄÈþ·î´î¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¢SF¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈºîÉÊ¤òÉ¾¤·¤¿¡£¡ÖÉÝ¤¤¤±¤ì¤É¡¢»þÂå¤ËµÕ¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£µ»½Ñ¤âÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹áÄÇÍ³±§¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Î¥ì¥¤Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Öº£¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤ÊºîÉÊ¡£¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¡¢¤È¸À¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤È¡Ä¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ÏÂçÊÑ¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È¤¤¤Þ°ìÅÙ¡¢¹Í¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£