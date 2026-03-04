ダイハツ「小さな高級クーペ」が“美しすぎる”と反響殺到！

自動車メーカーが「モーターショー」などの晴れ舞台で発表するクルマには、市販化を前提とした現実的なモデルから、未来の夢や理想を詰め込んだ実験的なコンセプトカーまで、様々な形が存在します。

今から約9年前、2017年の「第45回 東京モーターショー」において、ダイハツが創立110周年の節目に世界初公開した「DNコンパーノ」は、まさにその両方の魅力を兼ね備え、今なおクルマ好きの記憶に強く刻まれている一台です。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「小さな高級クーペ」です！（15枚）

DNコンパーノは、ダイハツが初めて四輪乗用車市場に参入した1963年の名車「コンパーノ」のヘリテージを受け継ぎ、現代の技術と美意識で再解釈したコンパクトな4ドアクーペです。

開発コンセプトは「自分らしくアクティブに楽しむ、定年後のシニア世代に向けたコンパクト4ドアクーペ」。

子育てが一段落し、豊かなセカンドライフを満喫する夫婦の頼もしいパートナーとして企画されました。

最大の特徴は、どこか懐かしくも新しい「レトロモダン」なエクステリアデザインです。

イタリアのカロッツェリア「ヴィニャーレ」が手がけた初代コンパーノの美しいプロポーションをオマージュし、フロントからリアへと流れる「シューティングライン」が、実寸以上の伸びやかさを演出。

縦格子のワイドなフロントグリルや逆スラント形状のノーズなど、随所に初代のアイコンが散りばめられています。

ボディサイズは全長4200mm×全幅1695mm×全高1430mmと、日本の狭い道路でも扱いやすい貴重な「5ナンバーサイズ」に収められていました。

乗車定員は4名ですが、基本的には「大人2人がゆったり過ごせる空間」として前席優先（2＋2パッケージ）で設計。

航空機のコックピットを思わせるインパネ周りには、初代を彷彿とさせる丸型の2連メーターと先進的なセンターモニターが同居し、所有する歓びを満たす上質な空間に仕上がっていました。

パワートレインには、当時のダイハツの最新ユニットである1リッター直列3気筒ターボエンジン、または1.2リッターハイブリッドシステムの搭載が想定されており、FF駆動とCVTの組み合わせによって、日常での扱いやすさと走りの楽しさを両立させる現実的なパッケージングでした。

発表当時の反響は凄まじく、ダイハツブースで最も熱い視線を集めたモデルとなりました。

SUV全盛の時代にあえて背の低い「4ドアクーペ」を提案した心意気は、往年のファンだけでなく若年層の心も掴み、2026年3月を迎えた現在でもSNSやネット掲示板では市販化を熱望する声が絶えません。

「めちゃくちゃ美しい！ どこかフランス車みたいな趣がある」「こういうお洒落なデザインのクルマを市販化してほしい」「ダイハツの軽も好きだけど、オリジナルの普通車も作って欲しい」「今出せば絶対売れる。ずっと待ってるのに結局出ないまま終わるのか」といったデザインへの絶賛や、「リタイアしたらこの車で夫婦で日本中をドライブしたい」「市販化されたら母にプレゼントする」といった、明確なターゲット層からの切実なラブコールも数多く見受けられます。

これほど完成度が高く、現実味を帯びていたDNコンパーノですが、残念ながら2026年現在に至るまで市販化の夢は叶っていません。

背景には、世界的なSUVブームの過熱やセダン・クーペ市場の縮小があり、ダイハツが経営資源を「軽自動車」と「コンパクトSUV」に集中させた結果と言えるでしょう。

一部では、コンセプトカー自体がすでに保管場所の都合で廃棄されてしまったという悲しい噂も囁かれています。

結果として市販車DNコンパーノは幻となりましたが、このクルマとともに高らかに宣言された新世代のクルマづくり思想「DNGA（Daihatsu New Global Architecture）」は、その後の「タント」や「ロッキー」といった大ヒットモデルの骨格として結実し、ダイハツの走行性能を飛躍的に引き上げました。

効率や実用性が最優先される現代の自動車市場において、小さくてもプレミアムで、人生を豊かに彩るDNコンパーノのようなクルマの潜在的なニーズは決して消滅していません。

軽自動車の枠にとらわれない、ダイハツならではの遊び心と挑戦の記憶として、この美しいコンセプトカーの姿はこれからも長く語り継がれていくことでしょう。