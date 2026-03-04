去年（2025年）12月19日夜、倉敷市下津井沖の瀬戸内海で水島海上保安部の巡視艇「みずなみ」が浅瀬に乗り上げ、一時動けなくなりました。この事故で、「みずなみ」を操船していた海上保安官の男性船長（61）が業務上過失往来危険の容疑で書類送検されました。

【画像をみる】浅瀬に乗り上げた巡視艇「みずなみ」 情報カメラの画像

漁船の立ち入り検査の実施中

水島海上保安部によりますと、2025年12月19日午後10時すぎ、倉敷市下津井沖の松島付近で巡視艇「みずなみ」が、パトロール中に漁船の立ち入り検査を行っていたところ、浅瀬に巡視船のプロペラ翼などを接触させ、航行不能に陥り松島西方の千出岩に乗り上げたものです。乗員9人にけがはなく船体への浸水などもありませんでした。

原因は？

第六管区海上保安本部では、巡視艇の船長が船の位置を十分に確認しなかったことが事故の原因とみて、船長の海上保安官（61）を業務上過失往来危険の容疑で、きょう（4日）岡山地検倉敷支部に書類送検しました。船長は容疑を認めているということです。

書類送検を受け水島海上保安部は

水島海上保安部の端山真輔部長は「今回このような事故を発生させ皆さまにご不安とご迷惑をおかけしましたことに心からお詫び申しあげます」「二度とこのような事故を起こさないよう再発防止を徹底してまいります」とコメントしています。



