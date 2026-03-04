「吸う」から「嗜む」へ……プレーを邪魔しないたばこ JTのモダンオーラル『ノルディックスピリット』が喫煙ゴルファーにうれしいワケ
ゴルフというスポーツは、静寂の中での集中力と、長時間の持続的なパフォーマンスが求められる。プロをはじめ、上級者になるほどアドレスやルーティンを大事にしているのは、集中力を高めるメソッドがゴルフでいかに必要とされているかの証明でもある。
【写真】イライラのメカニズムは砂時計? 1分の待ち時間が体感3分になるワケとは？
2026年3月、日本たばこ産業株式会社（JT）が発表した「モダンオーラル」のブランド『ノルディックスピリット』は、まさにゴルフシーンにおける「究極の集中力サポーター」としての可能性を秘めている。
■「吸える場所」を探す必要がないゴルフ場における喫煙環境は、年々厳格化している。かつてはティーイングエリアの脇に灰皿がある風景も珍しくなかったが、現在ではクラブハウス内はもちろん、コース上でも指定場所以外での喫煙は制限される傾向にある。『ノルディックスピリット』は、こうした時代の要請に対する一つの回答だ。これは昔からある「かぎたばこ」が現代的に進化したもので、小袋（パウチ）に入った製品を唇と歯茎の間に挟んでニコチンを摂取する。パウチの中身は「トラディショナルオーラル」と「モダンオーラル」の２タイプに分けられ、トラディショナルオーラルはパウチの中にたばこ葉加工物を直接入れているのに対し、モダンオーラルに分類される本製品は植物由来の繊維ベースにたばこ葉由来のニコチンやフレーバーがパウチに詰められている。たばこ葉を直接使わないため、唾液が茶色くならないのがメリットだ。なお、たばこ商品であるために一定のリスクはあるが、フレーバーなどに使われている添加物は食品への添加が認められている添加物、または食塩のような一般に食されている食品等を使用しており、使用中に出てくる唾液を飲み込んでも、添加物の観点では問題ないという。
必ずといっていいほど同伴者がいるゴルフにおいて、周囲への配慮はマナーの基本だ。火を使わない、煙が一切出ないモダンオーラルであれば、プレー中に隣に人がいても、あるいは風上にいても、周囲に一切の迷惑をかけることなくたばこを楽しむことが可能となる。これは「紳士・淑女のスポーツ」であるゴルフにおいて、極めて高い親和性を持つ特徴といえる。
■ハンズフリーがもたらす「途切れない集中力」映像ディレクターの大根仁氏と俳優の戸塚純貴氏が登壇したスペシャルトークセッションでは、『ノルディックスピリット』の「ハンズフリー」という利点が強調された。映像制作の現場や台本を覚える作業において、両手が自由であることは、思考を止めないために不可欠な要素だという。このメリットはゴルフシーンでも享受できる。従来の喫煙は手を使うためスイングやパッティングとの同時進行は不可能だが、パウチを口に含むだけの『ノルディックスピリット』ならば、スイングの最中も、グリーン上でラインを読んでいる最中も、両手を一切塞ぐことがない。手順をいくつもスキップできるため、集中力を高めたままプレーを続行できるのは大きい。
■3年間で8,000億円の投資モダンオーラルは喫煙場所の不便などを解消する製品として世界的に人気が高まっており、2020年から24年の年平均成長率が53％と、市場が急速に拡大している。JTもモダンオーラルに今後3年間で8,000億円を投じ、次世代戦略の柱として注力するという。それは、たばこを「吸う」という行為から、場所や状況に縛られず「嗜む」という行為への進化を意味している。自然との調和と、周囲への礼節を重んじるゴルファーにとって、煙も出さず、手も塞がず、それでいて深い充足感を得られるこの「白いパウチ」は、2026年以降のゴルフライフにおける新しいスタンダードとなるに違いない。 『ノルディックスピリット』がもたらすのは、単なる嗜好品ではない。それは、最高の一打を放つための新しいルーティンである。◇ ◇ ◇ヘッドスピードがアップ！→関連記事で【飛距離アップに直結する肩甲骨周りの柔軟性が復活 「弓のポーズ」で腕と体が同調したスイングに！】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真5枚】腕と体が同調してヘッドスピードアップ！ 胸と足を上げた「弓のポーズ」が効果大
さらばジャンボ……「お別れの会」にプロが大集結か？ 一般献花は1000人規模を想定
ブレないスイング「軸」は根を張るイメージで作る！ “足裏感覚”の覚醒がゴルフ上達の近道
街中カローラクロスで溢れるほどの人気！ 乗ってみて分かったスポーツライン「GR」の別物感
河本結のアイアンショットはまさにお手本！ アドレスでインパクトの形を作ってから打つといい
【写真】イライラのメカニズムは砂時計? 1分の待ち時間が体感3分になるワケとは？
2026年3月、日本たばこ産業株式会社（JT）が発表した「モダンオーラル」のブランド『ノルディックスピリット』は、まさにゴルフシーンにおける「究極の集中力サポーター」としての可能性を秘めている。
■「吸える場所」を探す必要がないゴルフ場における喫煙環境は、年々厳格化している。かつてはティーイングエリアの脇に灰皿がある風景も珍しくなかったが、現在ではクラブハウス内はもちろん、コース上でも指定場所以外での喫煙は制限される傾向にある。『ノルディックスピリット』は、こうした時代の要請に対する一つの回答だ。これは昔からある「かぎたばこ」が現代的に進化したもので、小袋（パウチ）に入った製品を唇と歯茎の間に挟んでニコチンを摂取する。パウチの中身は「トラディショナルオーラル」と「モダンオーラル」の２タイプに分けられ、トラディショナルオーラルはパウチの中にたばこ葉加工物を直接入れているのに対し、モダンオーラルに分類される本製品は植物由来の繊維ベースにたばこ葉由来のニコチンやフレーバーがパウチに詰められている。たばこ葉を直接使わないため、唾液が茶色くならないのがメリットだ。なお、たばこ商品であるために一定のリスクはあるが、フレーバーなどに使われている添加物は食品への添加が認められている添加物、または食塩のような一般に食されている食品等を使用しており、使用中に出てくる唾液を飲み込んでも、添加物の観点では問題ないという。
必ずといっていいほど同伴者がいるゴルフにおいて、周囲への配慮はマナーの基本だ。火を使わない、煙が一切出ないモダンオーラルであれば、プレー中に隣に人がいても、あるいは風上にいても、周囲に一切の迷惑をかけることなくたばこを楽しむことが可能となる。これは「紳士・淑女のスポーツ」であるゴルフにおいて、極めて高い親和性を持つ特徴といえる。
■ハンズフリーがもたらす「途切れない集中力」映像ディレクターの大根仁氏と俳優の戸塚純貴氏が登壇したスペシャルトークセッションでは、『ノルディックスピリット』の「ハンズフリー」という利点が強調された。映像制作の現場や台本を覚える作業において、両手が自由であることは、思考を止めないために不可欠な要素だという。このメリットはゴルフシーンでも享受できる。従来の喫煙は手を使うためスイングやパッティングとの同時進行は不可能だが、パウチを口に含むだけの『ノルディックスピリット』ならば、スイングの最中も、グリーン上でラインを読んでいる最中も、両手を一切塞ぐことがない。手順をいくつもスキップできるため、集中力を高めたままプレーを続行できるのは大きい。
■3年間で8,000億円の投資モダンオーラルは喫煙場所の不便などを解消する製品として世界的に人気が高まっており、2020年から24年の年平均成長率が53％と、市場が急速に拡大している。JTもモダンオーラルに今後3年間で8,000億円を投じ、次世代戦略の柱として注力するという。それは、たばこを「吸う」という行為から、場所や状況に縛られず「嗜む」という行為への進化を意味している。自然との調和と、周囲への礼節を重んじるゴルファーにとって、煙も出さず、手も塞がず、それでいて深い充足感を得られるこの「白いパウチ」は、2026年以降のゴルフライフにおける新しいスタンダードとなるに違いない。 『ノルディックスピリット』がもたらすのは、単なる嗜好品ではない。それは、最高の一打を放つための新しいルーティンである。◇ ◇ ◇ヘッドスピードがアップ！→関連記事で【飛距離アップに直結する肩甲骨周りの柔軟性が復活 「弓のポーズ」で腕と体が同調したスイングに！】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真5枚】腕と体が同調してヘッドスピードアップ！ 胸と足を上げた「弓のポーズ」が効果大
さらばジャンボ……「お別れの会」にプロが大集結か？ 一般献花は1000人規模を想定
ブレないスイング「軸」は根を張るイメージで作る！ “足裏感覚”の覚醒がゴルフ上達の近道
街中カローラクロスで溢れるほどの人気！ 乗ってみて分かったスポーツライン「GR」の別物感
河本結のアイアンショットはまさにお手本！ アドレスでインパクトの形を作ってから打つといい