入場無料『日比谷音楽祭 2026』第2弾出演アーティスト発表 新しい学校のリーダーズ、半崎美子らが決定
音楽イベント『日比谷音楽祭 2026』の第2弾出演アーティストが発表された。音楽プロデューサー・亀田誠治が実行委員長を務める同イベントは、5月30日、31日の2日間にわたり、東京・日比谷公園およびその周辺施設で開催される無料の音楽イベント。2019年のスタート以来、誰もが生演奏を無料で楽しめる場として展開されてきた。
【写真】アツいパフォーマンスに期待！新しい学校のリーダーズほか第2弾アーティスト
今年は“野音”が改修工事のため、東京国際フォーラム ホールAを新たな会場に加え、有楽町や丸の内エリアにも拡大し、新たなフェーズへと進む。
第2弾出演アーティストとして、革新的なパフォーマンスで世界中に熱狂をもたらす4人組ダンスボーカルユニット新しい学校のリーダーズのほか、浜野謙太率いるディープファンクバンド在日ファンク、LA在住の世界が認める若手ドラマー・YOYOKA、聴き手の人生に深く寄り添う歌を届けているシンガー・ソングライター半崎美子（※崎＝たつさき）など、幅広いアーティストが発表された。
【写真】アツいパフォーマンスに期待！新しい学校のリーダーズほか第2弾アーティスト
今年は“野音”が改修工事のため、東京国際フォーラム ホールAを新たな会場に加え、有楽町や丸の内エリアにも拡大し、新たなフェーズへと進む。