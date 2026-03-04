ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【火山情報】岐阜と長野の県境にある｢焼岳｣ 噴火警戒レベル１に引下… 【火山情報】岐阜と長野の県境にある｢焼岳｣ 噴火警戒レベル１に引下げ 気象庁（4日午後2時現在） 【火山情報】岐阜と長野の県境にある｢焼岳｣ 噴火警戒レベル１に引下げ 気象庁（4日午後2時現在） 2026年3月4日 14時5分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象庁は、岐阜と長野の県境にある「焼岳」の噴火警戒レベルを２から１（活火山であることに留意）に引下げました（4日午後2時現在）。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も ホームから転落した妊婦… 救ったのは高校生 ｢ためらいなかった｣ 電車到着5分前の“救出劇” SNSを通じて奇跡の再会 ロブスターを“伊勢海老”として販売 伊勢海老を名乗れるのは世界で1種類｢イセエビ科イセエビ属イセエビ｣のみ 伊勢志摩みやげセンター王将 三重 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, 商店街, 静岡, 神奈川, 工場, 埼玉, 住宅, 介護タクシー, 老後, 大船